卡塞米罗：球迷对贝尔吹口哨的行为让我反感 他是皇马历史功勋

卡塞米罗抨击了皇马球迷在球队对阵赫塔菲时对贝尔吹口哨的行为，同时他将这位边锋描述为"俱乐部的历史功勋"。

周六，在马德里2-0战胜赫塔菲的西甲联赛中，贝尔替补出场，这是他自2020年2月以来首次在伯纳乌球场亮相。

威尔士人在入场时受到了球迷嘲笑，这让卡塞米罗非常反感，他认为鉴于贝尔在俱乐部的成就，他应该得到更多的尊重。

在过去的九年里，贝尔在皇马赢得多个西甲和欧冠冠军，一路走来为球队贡献了106个进球和67个助攻，但经常被指责不专注于球队。

这位31岁的球员近年来已经失宠，并将在今年夏天合同到期后离开皇马，但卡塞米罗敦促球迷们继续支持他。

"当一名球员被吹口哨时，意味着我们所有人都被吹口哨了。我不认可这种情况，"巴西人在新闻发布会上说道。

"我们必须支持贝尔。我不喜欢贝尔那天被球迷吹口哨的方式，因为他是这个俱乐部的一位历史功勋。”

"当你对这样的球员吹口哨时，你就是在对这个俱乐部的历史吹口哨。我们都是一体的。”

"我希望伯纳乌的气氛能让我的头发竖起来。我们寄希望于球迷们的支持"。

皇马在欧冠1/4决赛首回合客场3-1击败切尔西，本泽马上演帽子戏法，谈及这位队友的表现，卡塞米罗表示：“本泽马唯一改变的就是进球多了。”

"他在进球方面向前迈进了一步。但他踢球的方式和他与我们交谈的方式仍然是与以前一样的。”

"我们看到他在训练中的表现，他的水平和跑动。他是这支俱乐部的历史。对我们来说，要做的就是继续享受他的存在。我确信他将对我们起到非常重要的作用。"