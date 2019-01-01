卡塞米罗： 我们有的是好球员 但内马尔会让巴西更好

尽管巴西阵中有着一众出色的球员，但卡塞米罗相信内马尔会让球队更好。

卡塞米罗相信，有了内马尔，巴西队会变得更好。在周日美洲杯决赛对阵秘鲁之前，他称赞了球队的实力。

尽管没有因脚踝受伤而缺席比赛的内马尔，但美洲杯东道主巴西已经打进了决赛。

当卡塞米罗称赞内马尔的能力时，这位中场球员也称赞了巴西队阵中的天赋。

“内马尔的能力，毫无疑问，我们不得不说他是巴西最好的球员。”他在周五的新闻发布会上说：“如果他没问题，我告诉你，几乎不可能阻止他。他是一名极具天赋的球员，已经在巴西国家队得到了证明。当然，我们还有其他优秀的球员。我们有的是优秀的球员。如果内马尔在这里，对我们会更好，会有更多的帮助，但他不在，我们必须克服他的缺席，克服这个困难。我们创造了一种比赛特性，但如果他在这里，情况会好得多。”

两周前，巴西在小组赛中以5-0大胜秘鲁，现在他们满怀信心地前往马拉卡纳球场。

卡塞米罗在圣保罗的比赛中率先破门，他说巴西需要避免在决赛中改变他们的打法。

他说:“你必须知道什么时候该受苦，什么时候该进攻，什么时候该防守。”最重要的是，我们正在打造一支非常强大的后防线。当我说稳固的防守时，不仅仅是防守者，每个人都很投入。就是这样，不要失去我们的特性。我们不需要做任何与我们现在所做的不同的事情，不仅仅是与最近的几场比赛有关，而是在过去的两三年中。我们取得了不错的胜率，几乎没怎么输球。我们不需要做任何改变。我们必须踢出自己的足球。我们知道对手是一支出色的球队，但这是我们的足球。”