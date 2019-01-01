卡塞米罗：赢球需近乎完美 惨败巴黎没有借口

迪马利亚的梅开二度和默尼耶的进球帮助法甲冠军轻松取胜。

卡塞米罗没有为皇家马德里0-3输给巴黎圣日耳曼找任何借口，他承认他的球队在周三的比赛中没有达到最佳状态。

尽管皇马有两个进球被判无效，但自从Opta在2003-04赛季开始收集数据以来，他们在欧冠比赛中首次未能射中门框范围内。

卡塞米罗说皇马还有时间恢复，但是这位中场球员对自己的表现低于平均水平表示遗憾。

“我们踢得不好，他们（巴黎圣日耳曼）控制了比赛，我们知道在这里踢球很难。”他告诉Movistar：“他们非常强大，他们有出色的球员。我们没有借口，我们没有踢好，但是还有很多时间做很多事情，继续努力。未来还有很多事情要做。”

卡塞米罗认为齐达内的球队需要发挥出近乎完美的水平来获得机会，尽管法甲冠军本场没有内马尔、姆巴佩和卡瓦尼坐镇。

他说：“我们一直都很进取，但是当比分是0-3时，我们知道问题会变得更加显著。我们知道，如果我们不能在这里踢一场近乎完美的比赛，我们就赢不了。我们有很多时间来改变这一点。”

皇家马德里有机会在周日做客西甲塞维利亚时做出回应。

这场失利是皇马在齐达内执教下在欧冠的最大比分失利。这位法国主帅很快承认他的对手的表现更胜一筹。

“巴黎圣日耳曼在各个方面都优于我们。”他在新闻发布会上说：“我们进了两个球，但都被取消了。我们不能想得太远，这是一场糟糕的比赛。我们缺乏足够的强度。如果你没有（这种强度），那就很复杂了。”