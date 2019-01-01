卡塞米罗：租借去波尔图是我做过的最佳决定

洛佩特吉在伯纳乌的日子可能很短暂，但他仍然很受这位巴西国脚的赏识。

皇家马德里球星卡塞米罗公开了改变他职业生涯的决定，他相信这是他一生中最好的决定。

2013年，当他从圣保罗永久转会到这家西班牙俱乐部时，他只有21岁，刚开始很难在一线队发挥影响力，在他的处子赛季中，他只在12场联赛中出场。

然而，在波尔图的租借生涯改变了他的生活。当时执教波尔图的是日后西班牙和皇马的主教练洛佩特吉。

“我有机会去塞维利亚、国际米兰和波尔图。”他向Universo Valdano解释到：“洛佩特吉给我打电话，说服我去波尔图。这是我一生中最好的决定。洛佩特吉帮了我很多，我一直在踢。当我回到马德里的时候，我已经是一个有经验的球员了。我已经踢过欧冠了。当我回来的时候，我是一个完全不同的球员。”

卡塞米罗现在被公认为是世界上最好的防守中场之一，如果这位皇家马德里球星在圣保罗的时候没有一些快速的思考，事情可能会有非常不同的结果。

“我刚来的时候，12、13岁，选拔赛有300名选手，只选50人。”他回忆说：“我介绍自己是一名前锋。我还记得教练问谁是守门员时，有3只手举了起来。当他问到前锋时，我看到大约40个人举起了手，我想：‘我不是前锋了，竞争很激烈。’”

“同样的事情也发生在中场球员身上，我也有同样的想法。然后教练说：‘谁是防守型中场？’大概有七八个人举手了，我说：‘我是个防守型中场。’”

“教练打电话给我，说:‘你不是防守型中场，你在这里是前锋。’但我坚持说我是，一切就是从这里开始的。”

自那以后，卡塞米罗为皇家马德里出场204次，赢得了四次欧冠冠军。