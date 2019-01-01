卡塞米罗：皇马什么都缺 我们有赢球的义务

在两连平后，皇马在积分榜上被同城对手马竞抛离，他们的中场球员说他们必须在球场上不断提高。

皇家马德里的巴西国脚球员卡塞米罗认为他的球队“缺少一切”，他们在周日晚的西甲联赛中以2-2战平了比利亚雷亚尔。

皇马在两度落后的情况下带走一分，他们需要之前不受欢迎的加雷斯·贝尔梅开二度救主。这一平局使得皇马本赛季前三场西甲只赢了一场。

他们落后于同城死敌马德里竞技4分，马德里竞技本赛季以三连胜开局。

斗志旺盛的中场球员卡塞米罗在上半场错失了一个黄金机会，他说他的球队需要在球场的每一个区域都做得更好。

“我们什么都缺。”赛后他对媒体说：“我们必须进球，防守也要更好。这是一个团队。要防守，我们一起防守。要进攻，我们一起进攻。”

赛季初的紧张让卡塞米罗和他的皇马队友们受到了一些批评。

“皇家马德里总是有赢球的义务。”他补充道：“这件球衣让这成为一种义务。这是一个复杂的地方。我们控制了比赛65分钟，但是他们进球了。

“这是前进的道路，一个平局也会增加积分。国际比赛日到了，我们可以改变我们的心态。你必须继续努力。我们有控球。我们有机会。我认为我们踢得很好，但是穿上这件球衣，你总是要赢的。(被批评)很正常，但人们必须看到我们所做的工作。你必须继续努力，争取在西甲取得最好的成绩。”