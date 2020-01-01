卡塞米罗：我几乎每天和内马尔谈话 希望他来皇马

这名巴西国脚希望能在伯纳乌和他的同胞并肩作战。

卡塞米罗透露他“希望内马尔加盟皇家马德里”，这位巴西国脚经常与他的同胞接触。

巴塞罗那努力争取在2019年夏天将内马尔带回诺坎普。然而，皇马也和这位28岁的球员联系在一起，卡塞米罗对没有达成交易感到失望。

这位皇马中场球员告诉零点电台：“我想让内马尔来皇马，我几乎每天都和他交谈，他是个出色的球员。”

其他球队

虽然皇马没能得到内马尔，但齐达内的球队阵容非常强大，他的球队在西甲联赛中位列榜首，进入了欧冠16强。

当被问及俱乐部对2020年的雄心时，卡塞米罗说：“联赛需要全年保持稳定，每一周都是，但是当伯纳乌有欧冠主题曲响起时，马德里就不一样了。我更喜欢欧洲冠军联赛。”

卡塞米罗在皇马追逐奖杯的征战中扮演着重要的角色，这位27岁的中场球员很乐意干粗活。

“对我来说，我的目标是抢到球，伯纳乌也以同样的方式庆祝。”他解释道：“你在每个位置都很享受足球，我的目标是抢到球。我喜欢抢球和帮助队友。”

他还补充了一些他带到现实生活中的品质：“一切都有：工作、天赋、谦逊，我认为最重要的是努力工作。”

“当你工作时，你会得到结果，而工作是我的力量。”

“我认为我们都很重要，有些人比其他人踢得更多，但我们都很重要。”