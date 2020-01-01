卡塞米罗：如果有球队能逆转 那就是皇马

在欧冠16强首回合中，皇马浪费了一球的领先优势，为晋级埋下大坑。

卡塞米罗指出强度的下降是皇家马德里1-2输给曼城的原因，但是他仍然有信心他们可以扭转首回合的落后。

中场球员卡塞米罗乐观地认为，皇马仍然能够完成晋级的任务，因为他们已经准确地找到了他们在主场的错误所在。

“解释很明显。”他告诉Movistar：“我们踢了75分钟好球，但是之后我们没有任何强度，我们失去了对比赛的控制，我们后退了，他们是一个出色的对手，他们通过两次进攻进了球。”

其他球队

“没有借口。周末我们将和巴塞罗那进行一场艰苦的比赛。我们需要开始考虑这个问题。”

关于第二回合，他补充道：“如果有一支球队有能力扭转局面，那就是皇家马德里。”

“但是我认为最重要的是我们在75分钟的比赛中踢得很好，对阵了一支出色的球队，而在剩下的15分钟比赛中，我们并没有做我们必须做的。他们逆转赢了。”

“事情还没有结束，但前面还有很多工作要做。”

与此同时，齐达内仍然保持乐观，他提醒记者这场比赛还有90分钟，一切都有可能发生。

“输掉比赛让我们很伤心，但是我们知道这场比赛会超过180分钟，不管发生什么，事情就是这样。”齐达内说：“我们本该拿下比赛。我们踢得很努力，然后10分钟内他们进了两个球。”

“这是足球。我们不能改变它。我们需要关注积极的方面。这样的结果没有什么积极的东西，我们踢得很好，但最后10或15分钟。现在我们需要去那里，如果我们想要晋级，就必须赢球。”

“那些是失误，当你犯错时，你要付出代价。就是这样。但失误是足球的一部分，就是这样。”

“我们在球场上付出了一切，我们少了10分钟的注意力。这是一场非常激烈的比赛，甚至到了最后我们都为此付出了代价。”