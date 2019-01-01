卡塞米罗回击皇马球迷：贝尔曾立下不朽功勋

威尔士前锋贝尔成为皇马球迷攻击的目标，本赛季在球场上屡屡遭遇嘘声，他一度和曼联密切联系在一起。但皇马中场卡塞米罗表示，贝尔曾为球队夺冠立下很多功劳，而球迷们的嘘声也会对其他球员产生影响。

北京时间4月15日，威尔士前锋贝尔本赛季在皇马的发挥并不出色，球迷们显然对他已经失去耐心，当他出现在球场上，或者被替换下场时，经常爆发巨大的嘘声表达对他的不满。

在齐达内回到皇马重新担任主帅后，贝尔在伯纳乌的前景更加渺茫。尽管他的经纪人一再表示，贝尔在马德里过得很开心，但据多家西班牙媒体报道，皇马已经决心在这个夏天将他出售。

皇马中场卡塞米罗为贝尔所受到的嘘声感到不满，他表示：“贝尔是一位经验丰富的球员，他可以做到任何的事情。”

“作为球员，你最终还是要适应这样的压力，如果你身处全世界最大的俱乐部，你必须有能力处理好这样的事情。当别人嘲笑我们的队友时，他们在嘲笑我们所有人，因为我们整个球队就是一个团体。这不仅会影响到某一个球员，而是会影响到我们所有人。”

“可能贝尔这赛季的状态从他个人角度说不是最好，但我们这家俱乐部的标准很高，我们不能忘记他给我们带来了很多的奖杯，打进了很多进球。”

贝尔自2013年从热刺加盟皇马以来，已经帮助球队夺得14座冠军奖杯，包括4座欧冠奖杯。

但是贝尔频繁的伤病影响了他的发挥，皇马名宿菲戈在谈到这位前锋在伯纳乌的未来时表示：“他的伤病给他带来了霉运，现在球迷们对他也太过严厉。在足球中，你的价值就是通过你在一场比赛中的表现来体现的，虽然很严酷，但这就是足球。我认为他是一个伟大的球员，但你永远不知道未来会发生什么。”

据《阿斯报》日前报道，皇马已经为贝尔标价1.3亿欧元，并且如果谈判顺利的话，皇马愿意以更低的价格将他出售。