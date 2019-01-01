卡塞米罗：和梅西一样 布斯克茨是巴萨最重要的球员

这位巴西中场相信他的对手至少和其巨星队友一样重要。

据皇家马德里球员卡塞米罗透露，塞尔吉奥·布斯克茨是与梅西并列巴萨最重要的球员。

巴西人对布斯克茨最近的评论做出了回应，他说他一直在研究卡塞米罗的踢法——这名皇马球员称之为“荣誉”。

自从2008年他在西甲的首次亮相以来，布斯克茨几乎一直是西甲的常客，他在巴塞罗那共出场555次。

“和梅西一样，布斯克茨是近年来巴塞罗那最重要的球员。”卡塞米罗告诉《世界体育报》：“我们谈论梅西，苏亚雷斯，或者之前的内马尔，但布斯克茨对我来说是最重要的。我们谈到了伊涅斯塔和哈维，但他总是在那里做着肮脏的工作。

“他是最好的防守中场之一。和我相比，他是不同的。他可能没有我这样的身体素质，但他的位置总是很好——他总是很好的位置，这是非常重要的。”

布斯克茨本赛季已经因为轮换和停赛错过了5场比赛，包括本月早些时候因病错过0-0战平皇家马德里的比赛。

然而，他过去十年在巴萨的表现是无可争议的。

他成长于瓜迪奥拉执教的B队，在过去的10个赛季中，他在每个赛季各项赛事中至少出场45次，他对中场位置的诠释对巴萨的风格起到了重要作用。

在这个赛季之前，有传言说他在球队的位置可能会因为夏季签下弗兰基·德容而受到威胁，但是这两个人今年在巴尔韦德的带领下，已经在巴萨的三中场中兼容。

布斯克茨曾经说过他希望在诺坎普度过他的整个职业生涯，尽管31岁的他还没有退休的打算。