卡卡：菲尔米诺和苏亚雷斯是世界上最好的前锋

一位巴西传奇人物相信他的同胞在利物浦的表现已经达到了巴塞罗那超级巨星的水平。

根据卡卡的说法，罗伯特·菲尔米诺和路易斯·苏亚雷斯是“世界上最好的前锋”。

前者在安菲尔德正享受着另一个美好的赛季，帮助利物浦在30年来首次获得英超冠军的同时，也在追逐另一个冠军联赛的胜利。

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菲尔米诺在33场比赛中攻入10球，包括去年12月在世俱杯决赛中的制胜一球，再次证明了他是克洛普的首发阵容中最可靠的球员之一。

与此同时，苏亚雷斯在1月份膝盖受伤之前在巴萨的状态非常好，但受伤使他可能要到5月份才能上场。

这名乌拉圭人在本赛季的西甲联赛中打入11球，送7次助攻。现在，球队在他的缺阵下苦苦挣扎，而皇马在西班牙冠军争夺战中占据了主动。

巴西传奇人物卡卡曾在2012年随皇马夺得西甲冠军，他在谈到自己的同胞在利物浦的表现时，将菲尔米诺和苏亚雷斯称为足坛最有效率的前锋。

卡卡也认为阿利森和法比尼奥是大师级别的球员，他告诉天空体育:“阿利森现在是世界上最好的门将。”

“法比尼奥是最好的中场球员之一，对我来说，菲尔米诺和苏亚雷斯现在是世界上最好的前锋。”

“菲尔米诺不只是一个一直呆在禁区里的前锋，他会插入禁区，拿到球，然后创造了进球。对我来说，很高兴看到巴西人在英超取得这么大的成功。”

当被问到他现在最喜欢看世界上哪支球队的比赛时，卡卡回答说:“利物浦。很高兴看到一支球队能打出这样一个赛季。在英超这样的竞争中，很难有这样一个赛季。”

“他们状态很好，他们有很好的教练和很好的球员。尤尔根是一个先驱，他不怕尝试不同的东西。”

利物浦将在2月15日的英超联赛中重新登场，届时他们将做客卡罗路，对阵排名垫底的诺维奇。

菲尔米诺、阿利森和法比尼奥都将在对金丝雀的比赛中首发，红军希望将连胜场次延长到17场。

与此同时，巴塞罗纳将继续在没有苏亚雷斯的情况下，于周日在贝尼托维拉马林球场挑战皇家贝蒂斯。