卡卡：菲尔米诺和苏亚雷斯是世界上最好的前锋
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根据卡卡的说法，罗伯特·菲尔米诺和路易斯·苏亚雷斯是“世界上最好的前锋”。
前者在安菲尔德正享受着另一个美好的赛季，帮助利物浦在30年来首次获得英超冠军的同时，也在追逐另一个冠军联赛的胜利。
菲尔米诺在33场比赛中攻入10球，包括去年12月在世俱杯决赛中的制胜一球，再次证明了他是克洛普的首发阵容中最可靠的球员之一。
与此同时，苏亚雷斯在1月份膝盖受伤之前在巴萨的状态非常好，但受伤使他可能要到5月份才能上场。
这名乌拉圭人在本赛季的西甲联赛中打入11球，送7次助攻。现在，球队在他的缺阵下苦苦挣扎，而皇马在西班牙冠军争夺战中占据了主动。
巴西传奇人物卡卡曾在2012年随皇马夺得西甲冠军，他在谈到自己的同胞在利物浦的表现时，将菲尔米诺和苏亚雷斯称为足坛最有效率的前锋。
卡卡也认为阿利森和法比尼奥是大师级别的球员，他告诉天空体育:“阿利森现在是世界上最好的门将。”
“法比尼奥是最好的中场球员之一，对我来说，菲尔米诺和苏亚雷斯现在是世界上最好的前锋。”
“菲尔米诺不只是一个一直呆在禁区里的前锋，他会插入禁区，拿到球，然后创造了进球。对我来说，很高兴看到巴西人在英超取得这么大的成功。”
当被问到他现在最喜欢看世界上哪支球队的比赛时，卡卡回答说:“利物浦。很高兴看到一支球队能打出这样一个赛季。在英超这样的竞争中，很难有这样一个赛季。”
“他们状态很好，他们有很好的教练和很好的球员。尤尔根是一个先驱，他不怕尝试不同的东西。”
利物浦将在2月15日的英超联赛中重新登场，届时他们将做客卡罗路，对阵排名垫底的诺维奇。
菲尔米诺、阿利森和法比尼奥都将在对金丝雀的比赛中首发，红军希望将连胜场次延长到17场。
与此同时，巴塞罗纳将继续在没有苏亚雷斯的情况下，于周日在贝尼托维拉马林球场挑战皇家贝蒂斯。