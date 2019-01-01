卡努支持亨利执教阿森纳：那是他应该在的地方

亨利在摩纳哥只执教了三个月，但他的前枪手队友相信他仍然可以在教练席上取得成功。

蒂埃里·亨利是一名“勇士”，他将从摩纳哥主教练的灾难性任期中恢复过来。

这是亨利的前阿森纳队友恩万科沃·卡努的观点，他相信这位枪手传奇仍然可以实现他的梦想，总有一天能在酋长球场获得最高的职位。

亨利于2018年11月从摩纳哥队的莱昂纳多·雅尔迪姆手中接过他的第一个执教职位，但是在法甲球队他经历了一段痛苦的时光。

在被解职前的20场比赛中，他只赢了5场，而雅尔迪姆最终重掌教鞭，带领他们离开降级区。

亨利承认他在管理方面的第一次经历是痛苦的，但他坚持认为这并没有削弱他成为一名成功教练的愿望。

卡努在1999年到2004年和亨利一起踢了5年球，他坚信阿森纳的进球纪录保持者有能力再次位列顶尖。

“他是一名战士。”这位尼日利亚传奇人物在接受够力足球独家采访时表示：“一个永不放弃的人。我认为他（在摩纳哥）做到了，但没有成功。但去体验一下，看看它（教练工作）是如何运作的，总是好的。无论结果是好是坏，都不会改变你是谁。你必须继续前进，我知道他不是那种会认输的人。他想赢球，所以他会重新振作起来，在一家优秀的俱乐部执教。”

亨利从来没有隐藏过他希望有一天能回到阿森纳执教的愿望，在埃梅里被任命为温格的继任者之前，他就被认为是一个可能的人选。

“如果你喜欢一个地方，他们向你求助——我再说一遍，是求助，你总是会答应的。”亨利在温格宣布离任后不久曾这样表示。

现在看来亨利执教阿森纳似乎并不现实，但是卡努仍然不反对。

“我相信这就是他的目标。”43岁的他说：“在俱乐部里他是一个传奇，俱乐部爱他。所以为什么不呢？那是他应该在的地方。”

在过去的几个月里，卡努和亨利的两位前队友在阿森纳占据了重要的位置。永贝里辞去了U23主教练的职位，加入了埃梅里的一线队教练组，而埃杜则在夏末加盟，成为俱乐部的第一位技术总监。

卡努相信这次任命是一件好事，考虑到他们在北伦敦的职业生涯所取得的成就，并希望更多来自不败时代的球员能够回归。

“当我们中的一个人去那里时，总是好消息，”他说：“当我们在那里踢球的时候，我们全身心地投入。所以看到他们回到一个他们为之努力、奉献和付出一切的俱乐部，当然是一种奖励。我们希望他们能表现得好，这样其他已经结束职业生涯的球员就会有更多的机会。”