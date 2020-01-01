卡利亚里对三名种族主义球迷实施终身禁赛处罚

卡利亚里俱乐部已经宣布，现在禁止三名球迷进入体育场参加今后的任何赛事。

意大利卡利亚里俱乐部宣布，他们对三名使用种族主义和攻击性语言对待对手球员的球迷发出终身禁令。

该俱乐部表示，他们本赛季曾三次被迫在撒丁岛竞技场进行干预，并随后对违规者进行了处罚。所有这三名球迷都被禁止进入球场参加足球或与足球无关的赛事。

“卡利亚里足球俱乐部宣布，球队已经发布了取消三人入场观看比赛资格的措施，因为在过去几个月里，在撒丁岛竞技场举行的比赛中，有很多人因为对对方球员发表种族歧视和攻击性言论而被认定和报道。”俱乐部的一份声明说。

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“由于管事和负责俱乐部内部安全的工作人员的协调行动，在迪斯提尼区和保民法庭区的非季票持有者可被查明身份。”

“为了遵守现行的管理法规，但最重要的是保护卡利亚里的支持者，卡利亚里这座城市和整个撒丁岛，他们在好客和尊重方面当然不需要吸取教训，我们已经实施了永久禁赛的规定，这将防止那些用这些可悲的行为玷污自己的人永远进入撒丁岛竞技场，无论如何，永远。”

“防止任何人损害俱乐部和球迷所信奉的价值观是卡利亚里的首要的关注项和敏感环节。”

几年来，意大利足球一直受到种族主义事件的困扰，在20家意大利顶级俱乐部的一封公开信中，种族主义事件达到了顶峰，这些俱乐部承诺将采取行动解决这一问题。

意大利足协主席加布里埃尔·格拉维纳此前曾表示，该管理机构将寻求有关部门的支持，以改进VAR技术，锁定犯罪分子。

人们希望，如果意甲的措施被证明是成功的，他们可以为世界各地的联赛与日益增长的种族主义灾难作斗争指明前进的道路，英超联赛最近的例子突出表明这个问题是多么普遍。