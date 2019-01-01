卡利亚里不会因为种族歧视歌曲受到惩罚

在意大利联赛裁定不能证明这些口号是歧视性的之后，意甲俱乐部毫发无损地逃脱了惩罚。

意甲裁决卡利亚里将不会因为球迷们用种族歧视的口号攻击国米前锋卢卡库而受到惩罚。

在他们的决定中，意大利联赛表示，由于球迷区有大量的噪音，这些歌曲不能被证明是歧视性的。

在9月1日的一场比赛中，卢卡库走上前去罚点球，卡利亚里的支持者们冲着这位前锋用猴子般的叫声叫喊。

尽管观众们很激动，卢卡库还是在第72分钟将点球转化为进球，国米在萨德格纳球场2-1获胜。

然而，经过调查，意甲已经确定卡利亚里不会面临任何处罚，尽管俱乐部因球迷向球场投掷塑料瓶而被罚款5000欧元。

意甲联赛的一份声明中写道：“卡利亚里警方表示，在点球主罚前的阶段，只有在那个时候，通常由主场球迷占据的‘北看台’区，才会出现对卢卡库的歌曲、呼喊和口哨声，当时卢卡库正在准备点球。”

“从左边望向球门的区域，个别观众可以听到一些歌曲，但由于上面提到的哨声和尖叫声，联邦检察官的有关人员都没有注意到这些歌曲的内容是带有歧视性的。”

“就规模和真实感知而言，这些假设无法得到证明。”

这已经不是卡利亚里的球迷第一次对对方球员进行种族歧视的辱骂了。

卡利亚里的支持者在上个赛季把目标对准了尤文图斯前锋莫伊塞·基恩。

在此之前，尤文图斯中场球员马图伊迪声称他受到了卡利亚里球迷的种族主义嘲讽，前佩斯卡拉中场球员萨利·蒙塔里说同样的事情也发生在他2017年的一场比赛中。

卢卡库在意甲开局不错，他在8月份以7400万英镑(9000万美元)的价格从曼联转会而来。

这位比利时国脚在三场意甲联赛中攻入两球，国米在联赛中三场全胜目前排名第一。