卡利乌斯：或会再为利物浦效力 基辅之夜笑骂由人

贝西克塔斯的守门员希望他在安菲尔德的生涯不会结束，尽管两个赛季前他在欧冠决赛中表现不佳。

洛里斯·卡利乌斯仍然相信他有一天会回到利物浦，因为这位门将说他不再担心那场决定了他安菲尔德职业生涯的欧冠决赛。

这名德国门将仍然租借效力于贝西克塔斯，他在2018年1-3输给给皇家马德里后离开了利物浦。

在那场失利中，卡利乌斯犯了两个错误，直接导致皇家马德里进球。据透露，卡利乌斯遭受了脑震荡，影响了他的场上能力。

卡利乌斯承认受伤对他有影响，同时他也表示他不再关心那天晚上在基辅发生的事情。相反，他展望未来，继续重建自己的职业生涯，并将目光锁定在安菲尔德的回归上。

“我还会为利物浦踢球吗？当然，这是一个选择，这仍然是一个很好的选择。”他说：“也许我还会再为他们踢球，你永远不知道。这还很遥远。如果不是利物浦，这将是另一支不错的球队，所以我不担心任何情况。英超联赛是最好的联赛，这当然很有趣。如果你在英格兰踢球，你总是在聚光灯下，但是我现在在一家不错的俱乐部，所以我们会在赛季末看到什么。我不再想基辅了，那是很久以前的事了，差不多两个赛季了……有很多情况。我的伤势很严重，没有人谈论这件事。人们想说什么就说什么，这与我无关了。在我接受评估后，我们意识到（关于脑震荡的影响），但当比赛进行时，你有太多的肾上腺素需要释放。我很高兴利物浦赢得了第二年的欧冠冠军，他们今年有一个很好的机会，所以让我们看看他们会怎样。我仍然会和守门员教练以及一些球员交谈。”

利物浦现在在英超领跑，卡利乌斯说到目前为止他很喜欢在利物浦看到的一切。

“每个守门员在后防线后面都会感觉很舒服，但阿德里安做得很好。”卡利乌斯说：“他看起来是个不错的人；我很高兴他有比赛时间。防守在上个赛季有了很大的进步，他们很少失球了。即使在那个时候，它也很坚固，但是现在它在另一个水平上，因为整个球队都进步了。人们在一起的时间越长，关系就越好。他们在一起踢了很长一段时间，他们的潜力让他们看起来很有前途。我希望他们能赢得联赛冠军。这个赛季很长，但是有一个好的开始和取得积分总是好的，所以看起来很好。我不认为他们会输掉一场比赛。”