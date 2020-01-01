卡佩罗：米兰对待传奇的方式让我厌恶 反正我不会写自传

这位前AC米兰教头猛烈抨击了红黑军团新管理层对待球队功勋的方式，并对基耶利尼的自传进行了抨击。

法比奥·卡佩罗表示，他对他的前俱乐部AC米兰对待前球队名宿兹沃尼米尔·博班和保罗·马尔蒂尼的方式感到“厌恶”，同时他还对即将出版自传的基耶利尼进行了猛烈抨击。

博班和马尔蒂尼都曾在卡佩罗执教的20世纪90年代为米兰效力。在他的执教生涯中，意大利教头总共赢得了四次意甲冠军，并在1994年捧起了欧冠冠军奖杯。

前克罗地亚国脚博班在去年夏天被任命为AC米兰的首席足球官，而马尔蒂尼则担任技术总监一职，当时的红黑军团希望这些俱乐部名宿能够帮助球队重新找回辉煌的日子。

其他球队

然而，博班在米兰追逐拉尔夫·朗尼克出任主教练的过程中与CEO加齐迪斯发生冲突，并在3月份被解雇，而马尔蒂尼可能会跟随他的脚步，此前他抨击了朗尼克关于在圣西罗执教的一些言论。

卡佩罗认为AC米兰对俱乐部传奇缺乏尊重，他对此感到愤怒。他表示，他和博班一样，如果出现类似的清情况，他也会辞职离开。

他告诉《罗马体育报》:“博班和马尔蒂尼受到的待遇让我几乎感到恶心。作为俱乐部总监，他们表现出了球员时代的那种诚意。换做是我，我也会像博班一样。尊严高于一切。”

这位73岁的前皇家马德里和英格兰国家队主帅还批评了尤文图斯队长基耶利尼，他在新书中对前队友的贬损言论近日在意大利足坛引起了巨大争议。

在即将出版的新书中，基耶利尼猛烈抨击了布雷西亚前锋马里奥·巴洛特利，称他在2013年联合会杯意大利比赛中的态度“值得被打一巴掌”。不过他并没有就此打住，还说“巴洛特利是一个消极的人，不尊重球队”。

巴洛特利在Instagram上对基耶利尼进行了回击。“至少我有真诚和勇气面对面地讲述事情，”他在自己的故事中写道。“自2013年以来，你有很多机会表现得像个真正的男人，但你没有。”

基耶利尼已经向巴洛特利道歉，尽管他也批评前尤文队友梅洛是“最糟糕中的最糟糕”和“一个坏苹果”。

卡佩罗对这名经验丰富的中后卫并不感兴趣，他说有人给他机会写一本揭秘书，但他总是拒绝这样的行为。

他说:“很多次我被要求写一本书。有人愿意为此向我支付很多钱，不过我不喜欢读某些东西。对我来说，足球是被用来踢的，而不是被用来说或者写的。”

卡佩罗是意甲电话门的亲身经历者，他强调2005年和2006年的意甲冠军是尤文图斯在场上赢下来的。

莫吉和吉拉多都是伟大的体育总监，我们是在场上赢得的那两座意甲冠军奖杯，而电话门事件夺走了我们应得的冠军，并将其颁给了别人。”

除了有关自己昔日执教的话题，卡佩罗还对迪巴拉等感染新型冠状病毒的球员的身体情况给出了自己的看法，他认为这些人应该格外小心。

“病毒或多或少都会对球员的身体造成影响，所以等恢复训练之后，迪巴拉应该格外小心。”