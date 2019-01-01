卡佩罗希望伊瓜因留在米兰：现在离开时机不对

这位前红黑军团主教练理解阿根廷人为什么想要再次和萨里联系在一起，但是他依然渴望看到该球员能留在圣西罗。

卡佩罗仍然希望伊瓜因能在AC米兰取得成功，但他海派后者会离开圣西罗去找一个能充分发挥他才能的教练。

在本赛季意甲联赛开始前，伊瓜因从尤文图斯租借到米兰一个赛季，但他没有展现出最佳的进球状态——在各项比赛中出场21次，只进了8球——而且有传言说他将在赛季中期转会到切尔西。

萨里在斯坦福桥执教，就像卡佩罗在皇马一样，他之前在那不勒斯的时候也和这位阿根廷国脚一起工作过，在2015-16赛季，伊瓜因打入36球，打破了意甲联赛的记录。

这位前英格兰主帅认为如果加图索不能在米兰发挥出球员的长处所在，伊瓜因可能会要求离开。

卡佩罗在接受采访时说：“我在皇马充分发挥了伊瓜因的才能。我认为他被11月对阵尤文图斯时的点球罚失所累。我看过了录像，他踢得离球门太远了。”

“我希望，为了米兰的球队礼仪，他能够克服自己的心理障碍，在赛季结束之前打进很多球。伊瓜因的实力还有待商榷。”

“我记得我加入尤文图斯的时候，特雷泽盖想要离开。我告诉他留下来，因为他对我很重要。然而，我的感觉是，伊瓜因想在一个了解他的能力并且能够利用这些能力的教练手下踢球。”

“米兰没有任何人在禁区内。如果伊瓜因能够踢出伊瓜因的样子，那么没有多少球员会比他更好了。我们必须问他想做什么，他是否打算留下。”

然而，卡佩罗认为一月份的转会并不适合伊瓜因或米兰，他建议这名球员坚持到赛季结束。

卡佩罗在接受《都灵体育报》采访时说：“在我看来，现在不是一个合适的时机。这些决定应该在夏天做出——而不是现在。”

伊瓜因有资格入选在周三，冬休后米兰的第一场意甲比赛——对阵他的母队尤文图斯的意大利超级杯的决赛。