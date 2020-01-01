卡佩罗：劳塔罗应该留在国米 去巴萨他只会是替补

这位意大利名帅认为国米球星应该就在意甲，为了自己的职业生涯，拒绝巴萨的召唤。

意大利名帅卡佩罗认为国米球星劳塔罗·马丁内斯应该拒绝转会巴塞罗纳，因为这位阿根廷球星只会在那里担任路易斯·苏亚雷斯的替补。

根据够力足球此前的报道，劳塔罗·马丁内斯是巴萨今夏的头号转会目标，这家西班牙豪门希望用他来代替年龄见长的乌拉圭神锋苏亚雷斯。

除了红蓝军团，皇马和曼城同样对劳塔罗·马丁内斯很感兴趣。在新型冠状病毒疫情导致意甲等赛事陷入停摆以前，阿根廷人在31场比赛中打进了16粒进球。

其他球队

不过很显然，前皇马、AC米兰和尤文图斯主教练卡佩罗希望劳塔罗·马丁内斯能够继续留在国际米兰。

“如果我是他，我会继续留在国际米兰，”卡佩罗告诉《米兰体育报》。

“在巴塞罗那，他会是个替补。”

劳塔罗·马丁内斯与蓝黑军团的现有合同中附带了一条1.1亿欧元的解约金条款，渴望将其留下的国米将不会接受任何低于这一金额的报价。

除了让足球赛事暂停以外，这场席卷全球的危机还将影响俱乐部的财政以及即将到来的转会市场。

卡佩罗补充道：“足球市场将会发生革命性的变化，荒谬的转会数字在之前曾出现过，疫情过后，这一切将回到一个更合理的水平之上。”

“在我看来，西班牙唯一不会被新冠疫情摧毁的球队是皇家马德里。巴塞罗那和马德里竞技将会遭受重创。”