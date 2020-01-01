博阿滕：范迪克是世界最佳中卫之一 状态复苏全因主帅

在范迪克跟随利物浦拿到联赛冠军后，这位德国顶级中卫承认范迪克已是当世最佳中卫之一。

根据拜仁慕尼黑后卫杰罗姆·博阿滕的说法，维吉尔·范迪克是世界上最好的中后卫之一。

前德国国脚博阿滕本赛季在拜仁经历了一场重生，在汉斯·弗里克取代科瓦奇出任主教练以后，他和大卫·阿拉巴一起成为了球队的后防核心，并带领这支巴伐利亚巨人连续第八次获得德甲冠军。

尽管如此，他还是觉得范迪克在顶级中卫中的地位是与众不同的，在周四利物浦夺得联赛冠军后，范迪克也成为了联赛冠军获得者之一。

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博阿滕在接受拜仁球迷采访时表示:“他以稳定的表现证明了自己是顶级中卫，但我也喜欢那不勒斯的库利巴利。还有皇家马德里的拉莫斯，他已经在最高水平上踢了很长一段时间了。”

范迪克自己也表示在赢得俱乐部历史30年以来的第一座联赛冠军奖杯之后，他们经历了另一个水平”的赛季。

“这是难以置信的，多么精彩的一个赛季。我们一直都是不可思议的。”范戴克告诉BT Sport。“能成为这群球员中的一员，成为这段旅程中的一员，我感到不可思议。我非常自豪能够称自己为英超冠军。”

“当然，我看了曼城和切尔西的比赛。要知道我看的比赛其实不多，但这场比赛让我感觉耗时颇久，仿佛永远都不会结束。当德布劳内的任意球破门时，我开始紧张了，我已经有一段时间没有这么紧张过了。”

“但之后就是庆祝的时间了，我们都为彼此感到骄傲。说实话，我真的无法描述那种感觉。”

“在今年的联赛中，我们已经达到了一个新的水平。我们一直都很稳定，踢得很好。”

而在谈到自己的状态复苏时，31岁的博阿滕热衷于把大部分功劳归咎于主帅。

“自从弗里克成为教练后，你在训练和任何事情上都感觉很好。乐趣和好心情又回来了，”他解释道。“汉斯是非常特别的，否则他不会让球队取得如此成功。”

“他给了我们很多信任，他新任每个人，他想提高每个人，他做到了。他给了我们难以置信的自信。”