博阿滕期望回归德国队：足球世界永远说不准

勒夫说他不会考虑选择这位拜仁球星，但是这名后卫说他有兴趣回到国家队。

杰罗姆·博阿滕表示他愿意回到德国国家队，并补充说他和勒夫仍然保持着良好的关系。

德国队主教练勒夫去年3月曾表示，他将不再考虑征召博阿滕、胡梅尔斯和托马斯·穆勒这三名球员，因为德国队希望从2018年世界杯灾难性的防守中重建和恢复。

当时博阿滕说，他仍然相信自己可以在最高水平的比赛中发挥，同时积极地反思自己在国家队的时光。

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现在，大约一年过去了，这位2014年世界杯冠军得主表示，他仍然对重返国家队持开放态度，即使勒夫的重点是年轻球员。

“我认为国家队教练表达得很清楚，他想带着年轻球员去欧洲杯。你必须尊重这一点，这是他的底线，”博阿滕告诉SID：“但在足球里你永远都说不准：如果有机会，我不会反对。”

他补充说：“我和国家队教练谈过了。作为一个人，一个教练，我非常欣赏他。我们在国家队取得了很多成功，我在他的带领下作为一名球员成长。所以一切都很好。”

在博阿滕看来，现在德国后卫中最好的还是切尔西后卫安东尼奥·吕迪格，他在英超的崛起给博阿滕留下了深刻的印象。

博阿滕说：“托尼（吕迪格）是切尔西的后卫，他成长得很好，而且越来越强壮。我认为他对勒夫来说是一个非常重要的球员，他可以扮演这个角色。”

博阿滕本赛季已经为拜仁慕尼黑踢了13场德甲比赛，最近在临时教练汉西·弗利克的带领下，他获得了一个更稳定的首发位置。