博阿滕：反种族主义的教育应成为学生课程的一部分

随着乔治·弗洛伊德之死引发的骚乱不断升级，这位德国国脚希望看到更多有系统的针对种族主义的事情发生。

拜仁慕尼黑的杰罗姆·博阿滕呼吁学校将“完整的”反种族主义课程作为教学的一部分，因为他认为“这个世界上没有一个孩子是天生的种族主义者”。

这位中卫的言论是在美国持续的黑人运动动荡之后发表的，在非洲裔美国公民Geroge Floyd死于警察暴力之后，美国大部分城市都有抗议者走上街头。

种族主义在足球世界也很普遍，多年来发生了无数事件，推动了诸如Kick It Out等组织的建立，以及各种旨在根除体育运动中歧视的倡议。

其他球队

然而，博阿滕认为这还不够，这位前德国国脚强调孩子们应该从小就应该得到种族主义教育，因为肤色而出现对立和歧视，这是教育缺失的结果。

“一切都应该从孩子们的教育开始，”这位德国中卫告诉DW。“这是最重要的事情。这个世界上没有一个孩子是天生的种族主义者，这取决于父母和他们告诉孩子的东西。”

“对我的孩子来说，可能发生的最糟糕的事情就是经历这样的歧视。至关重要的是，我们要教育他们，种族主义是不可接受的，如果他们看到有人被虐待，就应该站出来为受害者辩护，并大声疾呼。”

“这一切必须从学校的教育开始，它必须成为课程的一个组成部分。只有这样，我们才能在根除种族主义方面取得进展。”

当被问及对在美国流传的大规模抗议视频的评论时，博阿滕表示:“这些图片让我震惊。现在社交媒体上的一些事情是残酷的。不幸的是，抗议活动的形式也很复杂。”

“尽管如此，乔治·弗洛伊德的案例向我们展示了针对黑人的种族主义在美国是多么普遍，以及种族定性所起的作用。我觉得这非常令人沮丧，因为我自己经常会前往美国，我非常喜欢这个国家和文化。”

“但这不是什么新鲜事，种族主义无处不在，它无处不在，但在美国尤为严重。”

“最近我读到一句很好的格言:种族主义就像是一间黑暗的房间，不时有人打开灯，将一切都暴露出来。”

“当你想到非裔美国人对美国形象和文化所做出的贡献时，我感到难以理解。我只想到运动、时尚和音乐。并且，巴拉克-奥巴马曾经任职过美国总统，他也是一位决定性的人物。”

德甲是欧洲顶级联赛中第一个从新型冠状病毒疫情造成的停赛中恢复的联赛，球员们得到了一个平台来表达他们对反对种族主义的支持。

事实上，像桑乔和阿什拉夫这样的球员均展示了印有“为乔治·弗洛伊德伸张正义”的T恤，而利利安·图拉姆则使用了膝盖跪地的方式来表达抗议。

然而，做出以上行为的都是有色人种球员，博阿滕认为白人球员可以为这一事业做出更多的贡献。

“不是每一个现在不站出来说话的白人运动员都是种族主义者。当然不是。当我观看示威视频时，我看到了各种肤色的人们。当然，如果他们能利用自己的声望来支持这项事业，那就更好了。”

“虽然有很多白人运动员发声了，但我认为还有很大的提升空间。”