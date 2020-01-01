博阿斯在马赛的权力斗争中处于离队边缘

马赛可能无法留住这位带领他们在漫长的七年之后重返欧冠的教练。

尽管法甲联赛提前结束，但马赛仍然值得庆贺。博阿斯的球队在28场比赛中得到56分，获得亚军，在缺席7年之后重返欧冠。

但是博阿斯在维洛德罗姆球场的时间不会超过几天。在体育总监安多尼·苏比萨雷塔和球探总监阿尔伯特·瓦伦丁离开后，葡萄牙人将是下一个从马赛辞职的主要成员。

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“我来到这里首先是为了俱乐部的规模，其次是为了安多尼。”博阿斯在一月份说——这一观点自那以后经常被提及：“我已经说过，我的未来与他的密切相连。”

归根到底，马赛的问题在于财政。他们面临遵守财务公平竞赛的压力，尽管由于冠状病毒大流行导致国内赛季提前结束，并给全球各地带来意想不到的经济困难，这种控制可能在短期内得到释放，但形势仍然不稳定。

今年1月，英格兰人保罗·阿尔德里奇被任命为俱乐部的顾问，专门负责向英超球队推荐球员，他的任命几乎点燃了一个火药桶。

虽然博阿斯很快赢得了球迷的喜爱，因为他在球场上取得了成功，但他在俱乐部董事会的地位一直不稳定。去年九月，当主席雅克-亨利·埃罗试图拿下苏比萨雷塔时，博阿斯威胁说，如果巴斯克人被解雇，他将递交辞呈。

在西汉姆前首席执行官上任后，事态变得更加危险。据第四频道新闻报道，正是在阿尔德里奇就职铁锤帮期间，他们与特维斯和马斯切拉诺签署了一份违规协议，他“被发现在本应提交的文件存在的问题上对英超联赛撒了谎”。

后来他在博尔顿身居高位，导致这家曾经的英超球队在英甲联赛中一蹶不振，濒临破产。

阿尔德里奇的到来削弱了苏比萨雷塔的地位，博阿斯公开了他对这一消息的不满。

“作为一名教练，我的兴趣是留住这支球队。”博阿斯在俱乐部任命了阿尔德里奇后宣布。

但是董事会做了最后的赌博，给了他一份新合同，让他在下个赛季在欧洲赛场上发挥了关键作用，并且采取了不同寻常的步骤，公开了他们提供的一份多么好的合同。

“周一，5月18日，俱乐部向博阿斯发出了延长合同两年的邀请，如果马赛获得了那年欧冠资格，还可以选择续约一年。”官方网站上的一份新闻稿写道。

“20年来，只有3位教练从四年或更长时间的合同中受益：迪迪埃·德尚、鲁迪·加西亚和今天的安德烈·维拉斯-博阿斯。首先，这表明俱乐部希望创造稳定的条件，没有稳定的条件，足球，尤其是马赛，就无法长期稳固。”

然而，这一出价对于已经将自己的未来与苏比萨雷塔联系在一起的博阿斯来说，可能已经太迟。如果这是事实，马赛回到欧冠的喜悦将是短暂的。