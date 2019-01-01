博阿斯：在去巴黎之前 内马尔本可比肩梅西C罗

这位前热刺主帅暗示这位巴西球星在法国的表现已经失去了一些光彩。

马赛主教练安德烈·维拉斯-博阿斯认为，内马尔加盟巴黎圣日耳曼的举措让他在接替克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西成为世界最佳球员的道路上举步维艰。

总的来说，内马尔在巴黎圣日耳曼的58场比赛中打进51球，在这名没有27岁球员的情况下，他们以3-0战胜尼姆，开启了他们的卫冕之旅。

但是巴西人在俱乐部的时间受到了伤病的影响，最近，转会传闻也让他在巴塞罗那和皇家马德里之间徘徊。

虽然内马尔的未来还很不明朗，但博阿斯声称他转会到巴黎圣日耳曼后未能重现在诺坎普的表现。

“他是足球界的重要球员。对我来说，这是位能够接替罗纳尔多和梅西获得金球奖的球员。但是他并没有恢复他在巴塞罗那所展现的所有品质。

尽管如此，马赛主帅承认内马尔可能离开法国将会留下一个很大的空缺。

“对于法甲来说，如果他离开的话，那就不好了，”博阿斯说：“这种类型的球员在足球中有着重要的形象，有点像罗纳尔迪尼奥在巴黎的时候。这是一种吸引力，足球界希望看到这类球员。我不知道接下来会发生什么，我不能对这次分手发表评论，因为我不是巴黎圣日耳曼的教练。”

目前看来，巴萨终于与巴黎圣日耳曼就内马尔的转会展开了面对面的谈判，尽管一笔潜在的交易似乎还需要一段时间。

虽然加泰罗尼亚人愿意提供库蒂尼奥和拉基蒂奇作为转会的一部分，但据报道巴黎人渴望得到塞梅多。

随着对内马尔的拉锯战的继续，这位球员自己也被边缘化了，因为巴黎的球迷们在俱乐部的赛季揭幕战中对他们的明星球员敞开了离队大门。

尽管球迷的情绪已经发生了变化，巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔强调内马尔对他的事业仍然至关重要。

“他对我们很有决定性。如果我们失去内马尔，也许我将无法入睡。”图赫尔在法国电视节目《Canal Football Club》中说：“因为失去他，很难找到另一个可以为我们做同样事情的球员。也许没有消息就是好消息。不知道很难。因为我想让他待在这里。但我们也必须在没有他的情况下找到解决办法。”