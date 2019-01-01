博辛瓦：足球需要穆里尼奥 希望他能在热刺夺冠

这位前波尔图和切尔西的边后卫很高兴看到他的前主帅回归岗位，即使是在蓝军的对手热刺。

若泽·穆里尼奥在托特纳姆热刺的任命得到了博辛瓦的认可，他说“足球需要”这位主教练。

上个月，热刺用穆里尼奥取代了毛里西奥·波切蒂诺，而这位葡萄牙人自上任以来，带领球队在五场比赛中赢了四场，同时他们在英超联赛中排名上升到了第七位。

穆里尼奥自从去年12月被曼联解雇后就一直没有工作，这是热刺的一个意外任命，此前他曾表示由于他在切尔西的关系，他不会接受热刺的工作。

然而，曾在穆里尼奥手下效力于波尔图的博辛瓦很高兴看到他的前教练重返工作岗位，并在返回伦敦后有了一个良好的开局。

博辛瓦告诉Omnisport：“我认为足球需要穆里尼奥。我很高兴他回来了。我希望他能把工作做好，因为他是世界上最好的教练之一，所以他肯定会做得很好。”

博辛瓦是穆里尼奥2003-04赛季的欧冠冠军球队的一员，2011-12赛季他随切尔西在欧冠中再次夺冠。

然而，热刺自2007-08赛季的联赛杯后再无夺冠纪录。

当被问及穆里尼奥是否会结束热刺对奖杯的等待时，前葡萄牙国脚博辛瓦回答说：“托特纳姆热刺有一个很好的阵容，也许是英超最好的球队之一。（赢得奖杯）并不容易，但我希望他能做到。”

热刺的竞争对手阿森纳在上个月解雇了埃默里之后，目前正在寻找新的主教练。狼队的主教练努诺·桑托是与空缺联系在一起的人之一，博辛瓦相信他的同胞已经在一家顶级俱乐部赢得了机会。

博辛瓦说：“我认为他应该在未来两三年里得到这个机会。他现在和他的球队配合得很好，这是他应得的。让我们看看会发生什么。”