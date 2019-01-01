博辛瓦：兰帕德会将切尔西打造成一支真正的力量

博辛瓦在蓝军主帅身边享受了很多成功的时光，他希望后者作为教练也能取得同样的成就。

前切尔西球员若泽·博辛瓦认为，弗兰克·兰帕德将使切尔西在英格兰和欧洲成为一支真正的力量。

博辛瓦希望这位俱乐部的传奇人物能为他的收藏增添更多的荣誉，兰帕德清楚地意识到要获得奖杯需要做些什么。

这名葡萄牙人在2008年到2012年期间为蓝军效力了4年，他在接受《太阳报》采访时谈到了他的前队友：“就像我们在2012年赢得欧冠冠军一样，我相信弗兰克会带领切尔西经历这样的时刻，他会帮助他们控制这些情况。”

“弗兰克可能是我一生中合作过的最好的职业球员，所以我毫不怀疑他作为教练的能力和他所表现出的奉献精神。”

“他将教会这些年轻球员为切尔西踢球是什么样子，感受切尔西作为一个俱乐部和一个家是什么样子。他将给他们信心和力量，使斯坦福桥不仅在英格兰，而且在欧洲成为一支真正的力量。”

“斯坦福桥的气氛令人难以置信，尤其是在欧洲之夜。每个球员都希望在欧洲有这样的时刻，你的注意力会突然增加200%。但弗兰克能做的最重要的是让他们自由，拥抱压力。”

当切尔西在夏天聘请兰帕德的时候，一些人表示惊讶，因为他们有转会禁令，而他在德比郡只有一个赛季的执教经验。

博辛瓦说他从来没有怀疑过兰帕德是这个职位的合适人选，但是他补充道：“他总是一个非常冷静的人。他在更衣室里从来不会太大声，但是他训练的方式和他踢球的方式，他可以做任何事情。”

“我从他身上学到的东西来自他的行动，不一定是他的话。他要求尊重。他一直都是切尔西的合适人选，他已经准备好要做一件不可思议的工作。”

兰帕德已经带领切尔西进入了英超联赛前四，并希望在周二蓝军主场对阵里尔的关键比赛中能够确保欧冠16强的席位。