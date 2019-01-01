博班：米兰买人低调不代表没雄心 实力比名气重要

兹沃尼米尔·博班相信，多纳鲁马、苏索和凯西不会在转会截止前离开圣西罗。

据米兰足球总监透露，AC米兰无意出售传闻中的巴黎圣日耳曼目标吉安路易吉·多纳鲁马。

兹沃尼米尔·博班在6月份加入了米兰，他强调意甲球队决心留住他们20岁的门将，以及攻击手苏索和中场球员弗兰克·凯西。

巴黎圣日耳曼一直与意大利国脚多纳鲁马联系在一起，他们的目标是为阿雷奥拉找到一个竞争对手。

据说苏索已经吸引了来自意大利、西班牙和法国的俱乐部的兴趣，而据报道狼队正试图与凯西进行谈判。

“我们绝对想留住他们。”博班向米兰体育报证实。

米兰在7月份将有前途的前锋帕特里克·库特罗内卖给了狼队，但是引进了拉斐尔·莱奥、拉德·库努奇、特奥·埃尔南德斯、里奥·杜阿尔特和伊斯梅尔·本纳塞，这也为马尔科·詹保罗的球队补充了人手。

博班认为，从长远来看，转会的重点是实力而不是大牌球员，他不想把米兰在夏天的表现与同城死敌国际米兰相比。

他仍然相信米兰最终会恢复到他们以前的辉煌，自从2010-11赛季以来，米兰就没有赢得过意甲冠军。

“我不想比较运营情况，更不用说讨论其他俱乐部的市场了，但是时间和结果会告诉我们谁做得好谁做得不好，”他补充道：“在我们看来，我们正在尽最大努力考虑各种各样的问题，这是真实的。这需要时间，但我们会回到顶峰。我们都知道这一点。(这些签约的)低调不应被误认为雄心壮志不高。卡卡来的时候有人认识他吗?考虑到各种挑战，我们正在尽最大努力。我相信球迷们最终会对我们的选择感到满意。我们不是在寻找毫无意义的烟火，就像几年前那样。我们需要做出最符合逻辑的足球决策。”

AC米兰和新主帅詹保罗将在周日作客乌迪内斯，开始他们的意甲之旅。