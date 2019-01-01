博洛尼亚总监：伊布对投奔米哈持开放态度

AC米兰曾被传为一个可能的目的地，但是博洛尼亚方面仍然对交易的达成抱有希望。

据博洛尼亚俱乐部的体育总监透露，兹拉坦·伊布拉希莫维奇对加盟博洛尼亚的想法持开放态度，这名前锋目前正在权衡自己的未来，他已经结束了在洛杉矶银河的职业生涯。

这位前瑞典国脚在加利福尼亚度过了两个赛季。在56次代表俱乐部出场的打入52球后，伊布已成为了球队传奇，但是38岁的他还没有准备好挂靴，他正在寻找一家新的俱乐部。

伊布的前东家AC米兰据称是他的潜在目的地，但博洛尼亚体育主管里卡多·比贡希望，伊布和主教练西尼萨·米哈伊洛维奇的良好关系能使他加盟。

“距离转会市场开放还有一个半月的时间，伊布和教练之间的关系已经很牢固了。他们互相交谈。”比贡告诉意大利天空电视台：“他对来博洛尼亚的想法表示了开放的态度，但现在他在宣布告别美国职业足球大联盟后，正在考虑未来的所有可能性。我们对这种情况很感兴趣，但很明显我们不能百分之百地控制它。选择完全取决于球员，我们只是在等待。我们已经准备好了，我们非常乐观。”

伊布拉希莫维奇是否会到来还有待观察，但是比贡在这段时间有其他积极的事情要谈，而博洛尼亚在意甲联赛中举步维艰。

“奥索里尼第一次获得意大利队的征召是我们所有人的骄傲。”他说：“即使他没能上场。斯科夫·奥尔森也在国家队展示了他的天赋——我对他漂亮的进球很满意，我们希望能够信任他继续前进。我们在对阵萨索洛（1-3失利）的比赛中有很多精彩的表现，但却几乎没得到积分。我们期待更多。在意甲，你不能只是踢出漂亮的足球，你需要具体的结果。这就是我们现在需要寻找的。”