博洛尼亚主管：奥索里尼值七千万 尤文没回购条款

博洛尼亚体育主管谈到了这名攻击手的价值，因为他的前东家对他很感兴趣。

据博洛尼亚体育主管沃尔特·萨巴蒂尼透露，里卡多·奥索里尼至少价值7000万欧元，尤文图斯对他很感兴趣。

23岁的奥索里尼在2018年1月从尤文租借到博洛尼亚，之后在本赛季之前完成永久转会。

这名前锋在本赛季的23场意甲比赛中打进了7球，贡献了4次助攻，有报道称尤文有意将他带回都灵。

其他球队

奥索里尼自从2017年1月从意乙阿斯科利转会到意甲冠军后，就再也没有在尤文的一线队阵容中出现过。

在传闻奥索里尼可能以2500万欧元的价格回到尤文的时候，萨巴蒂尼坚持说没有回购条款，并说这位出场一次的意大利国脚的价值几乎是这个价格的三倍。

“在谈判过程中，我们和尤文图斯谈了一个可能的回购方案，但它从来没有写下来，所以它只是口头上的。”萨巴蒂尼告诉ETV。

“目前，很难想象他会因为媒体提到的那些数字而被卖掉。我们将和尤文讨论此事，以确保每个人都满意。”

“我们是一家强硬的俱乐部，如果球员离开，我们将要求赔偿。无论如何，我们目前没有考虑他的离开，他也不在转会市场上。”

他补充道：“我给奥索里尼的价值不低于7000万欧元。”

“我再说一遍，他不会走的。他和其他许多人一样，受到了国家队的关注，我认为科维尔恰诺（意大利国家队的总部）的好消息来了。”

“我希望他能去参加欧洲杯，但是曼奇尼不需要我的建议。”

博洛尼亚在意甲排名第七，他们落后第六名维罗纳一分，落后第五名罗马六分。