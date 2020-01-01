博格巴：这两人助我成长甚多 不屑关注批评者言论

法国人表示自己从两位传奇中场身上学到了很多，并声称自己根本不会关注批评者们的言论。

保罗·博格巴表示，自己从保罗·斯科尔斯和安德烈亚·皮尔洛身上得到了“令人难以置信”的经历，这帮助其成为了一名顶级中场。与此同时，他还强调自己并不关注其他人的批评，甚至有些挑衅地声称自己根本不知道前红军队长索内斯是谁。

这位法国球星曾在2012年自己的英超处子赛季中，与斯科尔斯一起在曼联踢球，不过在一年以后，他就以自由转会的方式加盟了尤文图斯。

尽管没能在弗格森手下拿到主力位置，但来到意甲的博格巴却迎来了自己的爆发期，在极短的时间内就成为了尤文图斯中场的常客。

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在2016年“衣锦还乡”老特拉福德之前，他就已经被视为世界最佳中场之一，并和皮尔洛一起为尤文图斯赢得了意甲联赛三连冠，这对他来说是一个积极的经历。

这位27岁的红魔球星表示，自己在小时候曾踢过前锋，与那些传奇中场一起踢球与训练也帮助自己成长了很多，皮尔洛和斯科尔斯帮助他学会了如何在中场控制比赛。

“我从他们身上学到了很多，”博格巴在接受曼联电台的采访时表示。“我是真的学到了很多东西，而且从未停下学习的脚步。这对我来说是一段难以置信的经历，我可以观察他们的训练，这激励了我往前进。”

“就是这样，我必须更加努力，我还有很多东西要学。皮尔洛和斯科尔斯是那种可以掌控比赛的顶级中场，我真的从他们身上学到了很多。”

“一开始我是一名前锋，还踢过10号位，最后才开始踢6号位。感谢上帝，我没有去踢中卫！那是因为我太想拿球了。”

“当我在踢前锋的时候，因为回撤太深，所以教练告诉我，好吧，你可以去踢10号位，这样就能多拿球了。尽管如此，前腰依旧不能满足的拿球欲望，所以他又安排我去踢6号位。”

由于比赛态度不够端正、接连不断爆出转会传闻以及不断因伤错过比赛等问题不断出现，博格巴在一段时间以来，已经成为了球迷和一些前足球评论员攻击的目标，其中就包括前利物浦传奇队长格雷姆·索内斯。

曼联球星保罗·博格巴也回击了索内斯的批评，声称自己“甚至不知道”他是谁，并坚称自己更专注于比赛本身。

“我甚至不知道索内斯是谁，我听说他是一个伟大的球员。但我确实不知道他是谁，只是听说过这个名字。”

“就像我说的，我不是一个会看很多专家评论的人，我会去看足球比赛，但我不会在比赛结束后留下来听他们说‘他们为什么这样做’或‘他们为什么那样做’之类的废话。”

“我更喜欢去专注于足球本身。”

博格巴也讨论了自己对批评言论的看法，他表示，自己会尽量不去注意别人说了什么。

“我猜他们有点想念我了，不过我不知道究竟是不是这样。我不是那种会一直盯着天空体育新闻的人。”

“在比赛后，当我观看比赛录像时，我主要是为了如复盘比赛，而不是关注那些人的评论。当你已经很了解足球了，你就不需要别人来告诉你究竟发生了什么。”

“很明显，我经常听到人们说‘保罗在干这，保罗在干那……保罗……保罗’，我不知道他们这样做的目的是什么。也许有一天我会遇到这些批评者，因为我真的想知道为什么。”

“我正在从伤病中恢复，我可以去其他地方做些其他事，但我依旧在恢复，他们究竟知不知道？如果他们想说什么，那他们可以随便说，这是他们的工作。”

“我现在已经习惯了，这样的批评不会影响到我。夸奖要比批评声更入耳，尤其是当你踢球时，你只要知道自己是谁就行了。”