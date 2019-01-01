博格巴谈歧视：曾有人喊我猴子 我把球衣送给他
在《泰晤士报》最新一期播客中，曼联球星博格巴讲述了他的职业生涯、个人生活以及他在足球领域的种族歧视经历。
在种族主义成为英国足球一个主要话题的赛季之后，博格巴解释了他自己非常不同的，几乎是新颖的方法来处理他和其他球员在球场上所面临的歧视。
什么方法？微笑。
博格巴对《泰晤士报》首席体育记者马特·迪金森说:“我有过这样的经历，在足球场上看到这样的场面真的很难过。这样做的球迷，他们的球队中甚至有黑人，所以这样做真的很low。他们不尊重球员，他们甚至不尊重自己球队的球员。我不知道他们是种族歧视、无知，还是不想让你表现出色。我听到很多事情，但我没有反应，我只是微笑。”
“我有个故事：有一次我们对阵佛罗伦萨的比赛，我刚从替补席上走出来，一些人在模仿猴子的声音，我问为什么？我把我的球衣给了他，他们非常高兴，最后他们为我鼓掌。我的反应?我只是为他们祈祷，让人们明白我们只是喜欢运动，喜欢踢足球。我知道他们想让他们的球队赢，但是有不同的方式来吸引注意力。在2019年做这样的事情是非常low的。世界是美丽的，有很多颜色和文化。当我谈到种族主义时，我认为那是无知。你无法真正改变什么，因为它已经存在很长时间了。”
“你试着去谈论它，但它只是继续。我不认为你能在人身上改变这一点。我很难过，我没有生气。我对自己很满意。我有一个中国朋友，一个意大利经纪人，一个巴西律师，一个玻利维亚妻子，我是法国人和几内亚人。在我的一生中，这是一种不同的文化。我对自己很满意，我喜欢踢足球，我喜欢给别人一个微笑。就是这样，这就是我生活中所需要的一切。不要去想那些恨你的人，因为他们只是想把你拉回来。”
关于足球中打击种族主义的最佳方式，人们已经讨论了很多，球员们经常说，如果他们听到看台上有任何辱骂，他们就会离开球场。然而博格巴并不同意离开球场，他说他的解决办法将是在球场上回应那些歧视他的人。
这位曼联球星补充道：“当我看到其他人的反应时，我就会想，我到底会不会那样做?当他们再犯的时候，你会说什么?你要离开球场吗?不!如果你想踢，那就踢。试着为你的球队进球，试着赢球。比赛结束后，他们会过来索要合影。”