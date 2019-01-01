博格巴谈歧视：曾有人喊我猴子 我把球衣送给他

保罗·博格巴透露，他曾经把自己的尤文图斯球衣送给一名在意大利对他进行种族歧视的球迷，然后得到了球迷的掌声。

在《泰晤士报》最新一期播客中，曼联球星博格巴讲述了他的职业生涯、个人生活以及他在足球领域的种族歧视经历。

在种族主义成为英国足球一个主要话题的赛季之后，博格巴解释了他自己非常不同的，几乎是新颖的方法来处理他和其他球员在球场上所面临的歧视。

什么方法？微笑。

博格巴对《泰晤士报》首席体育记者马特·迪金森说:“我有过这样的经历，在足球场上看到这样的场面真的很难过。这样做的球迷，他们的球队中甚至有黑人，所以这样做真的很low。他们不尊重球员，他们甚至不尊重自己球队的球员。我不知道他们是种族歧视、无知，还是不想让你表现出色。我听到很多事情，但我没有反应，我只是微笑。”

“我有个故事：有一次我们对阵佛罗伦萨的比赛，我刚从替补席上走出来，一些人在模仿猴子的声音，我问为什么？我把我的球衣给了他，他们非常高兴，最后他们为我鼓掌。我的反应?我只是为他们祈祷，让人们明白我们只是喜欢运动，喜欢踢足球。我知道他们想让他们的球队赢，但是有不同的方式来吸引注意力。在2019年做这样的事情是非常low的。世界是美丽的，有很多颜色和文化。当我谈到种族主义时，我认为那是无知。你无法真正改变什么，因为它已经存在很长时间了。”

“你试着去谈论它，但它只是继续。我不认为你能在人身上改变这一点。我很难过，我没有生气。我对自己很满意。我有一个中国朋友，一个意大利经纪人，一个巴西律师，一个玻利维亚妻子，我是法国人和几内亚人。在我的一生中，这是一种不同的文化。我对自己很满意，我喜欢踢足球，我喜欢给别人一个微笑。就是这样，这就是我生活中所需要的一切。不要去想那些恨你的人，因为他们只是想把你拉回来。”

关于足球中打击种族主义的最佳方式，人们已经讨论了很多，球员们经常说，如果他们听到看台上有任何辱骂，他们就会离开球场。然而博格巴并不同意离开球场，他说他的解决办法将是在球场上回应那些歧视他的人。

这位曼联球星补充道：“当我看到其他人的反应时，我就会想，我到底会不会那样做?当他们再犯的时候，你会说什么?你要离开球场吗?不!如果你想踢，那就踢。试着为你的球队进球，试着赢球。比赛结束后，他们会过来索要合影。”