博格巴谈受伤：只能场外看 不能帮忙是最糟糕的

在目睹了红魔在伯恩茅斯的失利后，这位法国人透露了他在球场之外的生活是多么的艰难。

博格巴承认，看到曼联在他缺席的情况下苦苦挣扎是“不容易的”，而这段令人沮丧的球场外的康复生涯将持续到12月。

自从9月30日曼联在老特拉福德1-1战平阿森纳以来，这位世界杯冠军就因为脚踝受伤缺席了7场比赛。

红魔在2019-20赛季初经历了一场噩梦，但是在国际比赛日之后的三场胜利帮助减轻了主教练索尔斯克亚的压力。

挪威人在10月20日主场1-1战平利物浦，这标志着他的球队迎来了一个转折点，由于改变了球队的阵型，这成为了随后战胜贝尔格莱德游击队、诺维奇和切尔西的比赛的关键。

然而，在周六0 - 1输给伯恩茅斯的比赛中，曼联在英超积分榜上跌至第10名，约书亚·金的进球阻止了索尔斯克亚的球队最近的进步。

博格巴要到下个月才能重返赛场，当被问及眼睁睁地看着队友们在没有他的情况下再次输掉比赛时，他表达了自己的失望之情。

“这是最糟糕的。”这位26岁的球员告诉RMC体育。

“在那之后，看到我的队友们去训练或者上场很不好受。”

“你在室内训练，你想回来帮助你的球队，但当你受伤时，(心理上)并不好过。最重要的是赶紧痊愈。”

博格巴也对他的康复情况进行了更新，他承认他仍然需要在一周多的时间里戴着石膏。

“我还得戴10天的石膏，”他补充道。“之后，我还有两周的康复期。”

贝尔格莱德游击队将于周四抵达老特拉福德参加欧联杯的下一场比赛，三天后索尔斯克亚的球队将迎来与布莱顿的必胜的比赛。

一场艰难的谢菲尔德之旅和另一场对阿斯塔纳的比赛将是曼联12月的赛程，在繁忙的圣诞期间几乎没有犯错的空间。