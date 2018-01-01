博格巴自由了！盘点索肖两连胜的五大战术特点

索尔斯克亚在曼联有一个梦幻般的开局——那么我们从他执教的前两场比赛中能窥探出什么战术呢?

索尔斯克亚作为曼联主帅，很难要求一个很轻松的开局，但是他们总比分8:2战胜加迪夫城和哈德斯菲尔德的方式表明了在这位新主帅的带领下会迎来一个广阔而快乐的未来。

以下是我们从观看挪威人执教的前两场比赛中所窥探出的五件事：

拉什福德、林加德和马夏尔在进攻端的流动性

除了在节奏和传球选择上的进步，最大的变化体现在马夏尔、拉什福德和林加德作为锋线灵活三人组的使用方式——而马塔和戈麦斯作为备选也踢得相当不错。

索尔斯克亚意识到换位跑动对于高节奏足球来说是至关重要的，他似乎已经指示手下的年轻攻击手们要踢得更加仔细，在通常被10号位球员所占据的区域内为了尽量多地选择短传而站位更加紧密。

在对阵卡迪夫的比赛中，马夏尔和林加德经常出现在中路攻击中场的位置上，拉什福德像10号位球员一样回撤很深，制造出人数优势，帮助曼联蚕食并控制了对手。在曼联第三个进球中的一脚出球是最引人注目的，而这在整个90分钟里都是一个亮点。

林加德、马夏尔和拉什福德都是非常聪明的球员，他们有一种不寻常的能力，能够为自己找到空间——而这些特质穆里尼奥执教时却没有得到充分利用。

林格德和拉什福德配合得特别好，经常交换位置，而且经常来回跑动；卡迪夫的阵型逐渐被撕扯，并逐渐被曼联的跑位以及速度所迷惑。

哈德斯菲尔德没有那么容易分心，尽管戈麦斯在最后十分钟闪闪发光。在索尔斯克亚本可以轻松作出防守换人时上场——证明快速跑动的前锋三人组是挪威人长期计划的一部分。

冒险且快速地向前传球引爆进攻足球

在索尔斯克亚执教的前两场比赛中，最引人注目的是他对冒险的强调。摆脱了穆里尼奥的束缚，曼联的球员们显然陶醉于在球场各个位置都要有创造性的战术。

这包括控球在脚而不是转身向后传球；包括向前突破而不是死守位置；包括尝试15码直传而不是保守的横向传球。

在对阵哈德斯菲尔德的比赛中，弗雷德和马蒂奇在这个方面表现不太好，但防守却极为出色。德赫亚从后场传球的频率比以前更高了，而林德洛夫则在一夜之间变成了一名抢断型中卫。这位瑞典国脚现在可以踢出二过一配合，带着进攻意图闯进对方半场，在穆里尼奥执教下的博格巴也无法做到这点（请看下面的图表，他对哈德斯菲尔德的所有触球）。

这种向前的态度具有心理和战术上的优势。通过控球向前推进，林德洛夫提升了老特拉福德的气氛，帮助球队保持了一种紧迫感，激发了“一浪接一浪”的进攻心态，这种心态正是弗格森爵士时代的进攻特色。

但这也意味着曼联突破了对手防线的第一道防线后，而他们的创造性球员则不会像在穆里尼奥的执教时那样接短界外球。中卫突破防线后，每个人都可以向前一步，迫使对手在球到达更有威胁的球员脚下前压，从而使其阵型变形。

循环再用的埃雷拉扮演着重要角色

索尔斯克亚目前最大的问题是如何在中场保持活力。对阵哈德斯菲尔德的前一个小时里，一切都相当平静，主要是因为弗雷德和马蒂奇在控球上有些吃力。弗雷德仍然在适应英格兰足球的节奏，而马蒂奇却未能精准地向前传球，也不能带来节奏上的变化。

在第54分钟埃雷拉上场后，曼联的速度得到加快，这位西班牙人锐利、快速的踢法帮助索尔斯克亚的球队以更强的紧迫感转移球。他还助攻博格巴攻入第一个球，高效地杀死了比赛。

埃雷拉在节礼日的这场比赛中所带来的影响力并不令人意外，因为他在对阵加迪夫的比赛中交出控场型表现（见上图，这是他在那场比赛的所有传球，只有黄色那四次没有成功)。这位西班牙人那天在场上无处不在，不断作出传切配合，在中路偏右的通道来回奔跑，将曼联的防守和三前锋串联在了一起。

埃雷拉，一个冷静的中场，毫无疑问将在索尔斯克亚执教下的赛季剩余时间里扮演重要角色。

博格巴被赋予了其所渴望的自由角色

博格巴是一个谜，主要是因为他想要覆盖球场上的每个区域，他认为自己是一个全面的足球运动员，尽管其位置感不佳，也无法作出高效的回追。他是park player：一名自认是全能中场的奢侈型组织核心。

因此，索尔斯克亚应该在给予博格巴完全的自由后而得到称赞，而不是像穆里尼奥那样试图折断他的翅膀。博格巴是现在俱乐部最有天赋的球员，如果这位法国队世界杯冠军成员感到自己与众不同，那种表现将会很常见。如果他想要深度回撤，假装自己是莫德里奇的话，那就随他吧。如果因为马夏尔左路踢不错，所以他想要在左路活动的话，也随他吧。

矛盾的是，索尔斯克亚既想要在确保没有博格巴的情况下，确保球队的防守和进攻结构都足够强大，又似乎在围绕他打造一支球队。结果是博格巴的自信心卷土重来，他的射门和创造力都带有一种特殊的魔力，足以证明让这位特立独行的天才自由发挥是合理的。

边后卫出现在更高位

在穆里尼奥作为曼联主帅所取得的最后一场胜利中，他们4:1击败了富勒姆，边后卫达洛和阿什利·扬都表现得十分出色。曼联希望能尽快把球传出去，并将球传入禁区，他们凭借这种注重边路的战术赢得了比赛。这是弗格森时代的典型战术，但不可避免的是，这只是一个例外。

在加里·内维尔和埃尔文经常压上助攻时代，索尔斯克亚是当时球队里的关键球员，贝克汉姆和吉格斯则会下底传中。挪威人知道“曼联通道”意味着什么，这也是卢克·肖和达洛将扮会演关键角色的原因。

虽 然而到目前为止肖、达洛、瓦伦西亚和杨都没有做出重大贡献，但是边后卫们已经比穆里尼奥时代出现在更靠前的位置。你可以看到他们的意图，但是要从曼联边后卫的肌肉记忆中抹去穆里尼奥极度保守的战术还需要一些时间。