博格巴离队，特里皮尔加盟？引进桑乔和瓦拉内后 曼联夏窗还会有什么动作？
在周中与布伦特福德的季前赛战平后，索尔斯克亚总结了曼联的转会窗口。
主教练说道：“我们之前在转会窗的最后阶段挣扎，现在我不得不说，我认为我们处于一个很好的位置，”
埃德-伍德沃德和俱乐部的其他球员可以放心了，因为他们已经签下了他们的两个首要目标：桑乔和瓦拉内。
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现在曼联发现自己处于一个异常积极的位置，而他们的英超对手正在寻求解决他们的问题。但问题依然存在：会有更多人到来或离队吗？
在引援名单上还有一名中场和一名右后卫的情况下，更多的潜在签约很可能会在夏窗晚些时候出现。
现在俱乐部必须筹集资金来补充转会预算，在瓦拉纳和桑乔身上，他们已经花费了超过1亿英镑。
曼联对马德里竞技的特里皮尔感兴趣，但他们愿意给出的价格远低于马竞3500万英镑的要价。
特里皮尔可以为万-比萨卡带来竞争，但前提是要有一个合理的转会费。不过即使是这样，要签下他曼联也可能要依赖于出售一些球员来筹措资金。
然后是中场球员的问题。格雷茨卡已经与曼联联系在一起，但他仍然有可能与拜仁续约。他目前的合同将于2022年到期，拜仁和球员的经纪人之间仍未谈妥待遇。
虽然红魔也对雷恩的卡马文加很感兴趣，但据了解，球员更希望去西班牙踢球。
赖斯显然也是曼联感兴趣的球员，但西汉姆索要的转会费太高，因此他很可能超出曼联的预算。
有很多曼联球员都有可能被出售，以帮助俱乐部增加转会预算，比如博格巴。
这名法国国脚已经进入了合同的最后一年，虽然曼联已经开始与博格巴的经纪人展开续约谈判，但球员还没有在新合同上签字。
去年12月，经纪人拉伊奥拉宣布博格巴没有兴趣签署新合同。如果博格巴兑现了拉伊奥拉的承诺，那么曼联必须做出一个决定：要么在这个夏天将他出售套现，要么冒着人财两空的风险。
巴黎圣日耳曼对博格巴感兴趣，但尚未提交正式报价。曼联知道他们无法收回当初为博格巴支付的8900万英镑支付，但如果球员今夏被出售，曼联希望至少能得到5000万英镑。
巴黎圣日耳曼是将全额支付还是离开一年，等明年免签博格巴？
索尔斯克亚上周说道：“博格巴的经纪人和俱乐部的代表正在进行谈判。我只知道博格巴现在很期待新赛季的到来。”
这位2018年世界杯冠军现在已经回到英格兰，准备和队友们一起展开训练。
虽然在潜在离队人员方面，博格巴是最大的话题，但还有其他球员的未来悬而未决。在被租借到西汉姆后，林加德在季前赛中给人留下了深刻的印象，目前他仍在主教练的计划中。
然而，有很多俱乐部都想签下林加德，这位28岁的球员想要上场时间得到保证。布鲁诺-费尔南德斯占据了他最喜欢的10号位置，索尔斯克亚究竟能保证他上场多少时间还有待观察。
然后是安德烈亚斯-佩雷拉。在周三晚上对阵布伦特福德的友谊赛中，他打进了曼联历史上最精彩的进球之一，但是他的未来还不确定。这位25岁的球员上个赛季被租借到拉齐奥，他是另一个渴望有固定上场时间的球员。
迪奥戈-达洛特上赛季被租借到AC米兰，并给人留下了深刻的印象，他希望回到意大利，但他的情况要等到转会窗稍后阶段才会见分晓。
图安泽贝有望被租借出去，纽卡斯尔对他感兴趣，布兰登-威廉姆斯也应该会离开，然而，他的工资却成为转会南安普顿的一个问题。
随着桑乔的签约，阿马德-迪亚洛可能会被租借，而法昆多-佩利斯特里也处于同样的境地。
在转会窗口的最后四周仍然有很多问题需要解决，但索尔斯克亚至少知道他已经得到了两个最重要的目标。
理想情况下，他将再得到两名新援，但时间和预算将告诉我们这是否可能。