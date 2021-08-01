博格巴离队，特里皮尔加盟？引进桑乔和瓦拉内后 曼联夏窗还会有什么动作？

俱乐部在今夏转会窗相对较早的时候就已经签下了两名优先引援目标，在理想的情况下，他们还会在关窗前再签两人

在周中与布伦特福德的季前赛战平后，索尔斯克亚总结了曼联的转会窗口。

主教练说道：“我们之前在转会窗的最后阶段挣扎，现在我不得不说，我认为我们处于一个很好的位置，”

埃德-伍德沃德和俱乐部的其他球员可以放心了，因为他们已经签下了他们的两个首要目标：桑乔和瓦拉内。

现在曼联发现自己处于一个异常积极的位置，而他们的英超对手正在寻求解决他们的问题。但问题依然存在：会有更多人到来或离队吗？

在引援名单上还有一名中场和一名右后卫的情况下，更多的潜在签约很可能会在夏窗晚些时候出现。

现在俱乐部必须筹集资金来补充转会预算，在瓦拉纳和桑乔身上，他们已经花费了超过1亿英镑。

曼联对马德里竞技的特里皮尔感兴趣，但他们愿意给出的价格远低于马竞3500万英镑的要价。

特里皮尔可以为万-比萨卡带来竞争，但前提是要有一个合理的转会费。不过即使是这样，要签下他曼联也可能要依赖于出售一些球员来筹措资金。

然后是中场球员的问题。格雷茨卡已经与曼联联系在一起，但他仍然有可能与拜仁续约。他目前的合同将于2022年到期，拜仁和球员的经纪人之间仍未谈妥待遇。

虽然红魔也对雷恩的卡马文加很感兴趣，但据了解，球员更希望去西班牙踢球。

赖斯显然也是曼联感兴趣的球员，但西汉姆索要的转会费太高，因此他很可能超出曼联的预算。

有很多曼联球员都有可能被出售，以帮助俱乐部增加转会预算，比如博格巴。

这名法国国脚已经进入了合同的最后一年，虽然曼联已经开始与博格巴的经纪人展开续约谈判，但球员还没有在新合同上签字。

去年12月，经纪人拉伊奥拉宣布博格巴没有兴趣签署新合同。如果博格巴兑现了拉伊奥拉的承诺，那么曼联必须做出一个决定：要么在这个夏天将他出售套现，要么冒着人财两空的风险。

巴黎圣日耳曼对博格巴感兴趣，但尚未提交正式报价。曼联知道他们无法收回当初为博格巴支付的8900万英镑支付，但如果球员今夏被出售，曼联希望至少能得到5000万英镑。

巴黎圣日耳曼是将全额支付还是离开一年，等明年免签博格巴？

索尔斯克亚上周说道：“博格巴的经纪人和俱乐部的代表正在进行谈判。我只知道博格巴现在很期待新赛季的到来。”

这位2018年世界杯冠军现在已经回到英格兰，准备和队友们一起展开训练。

虽然在潜在离队人员方面，博格巴是最大的话题，但还有其他球员的未来悬而未决。在被租借到西汉姆后，林加德在季前赛中给人留下了深刻的印象，目前他仍在主教练的计划中。

然而，有很多俱乐部都想签下林加德，这位28岁的球员想要上场时间得到保证。布鲁诺-费尔南德斯占据了他最喜欢的10号位置，索尔斯克亚究竟能保证他上场多少时间还有待观察。

然后是安德烈亚斯-佩雷拉。在周三晚上对阵布伦特福德的友谊赛中，他打进了曼联历史上最精彩的进球之一，但是他的未来还不确定。这位25岁的球员上个赛季被租借到拉齐奥，他是另一个渴望有固定上场时间的球员。

迪奥戈-达洛特上赛季被租借到AC米兰，并给人留下了深刻的印象，他希望回到意大利，但他的情况要等到转会窗稍后阶段才会见分晓。

图安泽贝有望被租借出去，纽卡斯尔对他感兴趣，布兰登-威廉姆斯也应该会离开，然而，他的工资却成为转会南安普顿的一个问题。

随着桑乔的签约，阿马德-迪亚洛可能会被租借，而法昆多-佩利斯特里也处于同样的境地。

在转会窗口的最后四周仍然有很多问题需要解决，但索尔斯克亚至少知道他已经得到了两个最重要的目标。

理想情况下，他将再得到两名新援，但时间和预算将告诉我们这是否可能。