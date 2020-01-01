博格巴的低迷肉眼可见 索帅该给范德贝克机会了

这位今年夏天从阿贾克斯转会而来的中场球员，仍在等待他的首次英超首发。

许多曼联球迷想知道，当周六午餐时间，当电视镜头聚焦在坐在运通球场看台上荷兰国脚范德贝克时，他在想什么。

在连续两场比赛中，俱乐部唯一的夏季签约都没有进入首发——尽管他在上个周末的处子秀上就进球了。

就在对阵布莱顿的24小时前，主教练索尔斯克亚称在转会窗口期间对曼联行为的批评是“不尊重的”，因为他认为这种批评忽略了范德贝克从阿贾克斯到来的重要性。

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“他是一个顶级球员，他加强了我们的球队。”索尔斯克亚说。

此外，当范德贝克的交易被确认后，挪威人热情地说：“他对空间、时间和比赛的理解能力将真正补充我们在中场的能力。”

那么，为什么索尔斯克亚在对阵布莱顿的比赛中直到第90分钟才把范德贝克换上，在那场比赛中，曼联一直在无法打穿格雷厄姆·波特组织严密的球队。

比起对曼联的引援政策的攻击，这个举动更让人觉得是对范德贝克的天赋的不敬。事实上，听到这位23岁球员的经纪人斯瓦特公开表达了他对索尔斯克亚决定只给他的客户4分钟时间的失望，这一点也不令人惊讶。

毫无疑问，索尔斯克亚的选择是有逻辑的。他选择了今年6月在运通球场上令人信服地胜出的那首发11人，但他们在周六的表现与6月的时候相差甚远。

布莱顿已经从夏天犯下的错误中吸取了教训，学会了如何阻止曼联令人印象深刻的反击。

由于索尔斯克亚的球队缺乏锐利度和全面的体能，他们刚刚在几周前恢复训练，他们没有必要的能量和活力来应对主队咄咄逼人的攻势。

在过去，索尔斯克亚没有后备计划，他相信他的球员能够从板凳上走出来，改变比赛的进程。他坚持每周都让同样的球员上场，这是可以理解的。

然而，在周六，他却没有这样的借口，3500万英镑的夏季签约被冻结在看台上。

布莱顿的五名后卫之间没有太多的空隙，但范德贝克的视野和灵活的跑动将为曼联的进攻增加急需的多样性，曼联的进攻一直是单一的，再次完全依赖锋线三人的速度。

保罗·博格巴是曼联迟缓和马虎的缩影。公平地说，在Covid-19检测呈阳性，需要自我隔离14天之后，他比他的队友准备的时间更少。

然而，到目前为止，他本赛季的前两次英超出场都不尽如人意，在1-3负于水晶宫和3-2艰难战胜布莱顿的比赛中，这位世界杯冠军的贡献微乎其微。

在两场比赛中，博格巴的传球都比曼联首发阵容中的其他球员差。在老特拉福德的揭幕战中，他的传球成功率为73.5%，在对阵布莱顿的比赛中表现更糟(67.6%)，他15次失去控球权——比球队中任何人都多。

布莱顿充分利用了博格巴和后防线之间的空当，这意味着他需要不断追赶对手，导致这位27岁的球员四次犯规——同样是索尔斯克亚的球队中最多的一人。

那么，在博格巴又一次精疲力竭的时候，范德贝克肯定是更好的选择？

无论如何，从防守的角度来看，荷兰人比博格巴更好，但在休赛期休息了一个多月之后，他肯定比这位法国国脚更有活力。

索尔斯克亚被问到他如何适应博格巴，费尔南德斯和范德贝克在同一个阵容中，而这三人都倾向于一个相似的位置，这仍然是一个没有答案的问题。

然而，现在看来，轮换将是曼联在接下来的几场比赛中取胜的关键。

范德贝克有望在周三晚上的联赛杯中再次首发，曼联将再次对阵布莱顿。

一个令人印象深刻的表现将给他一个极好的机会在周日与托特纳姆热刺的英超比赛中保住自己的位置，因为从这个赛季到目前为止的情况来看，范德贝克是曼联中场里比博格巴更好的选择。