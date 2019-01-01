博格巴状态爆棚 获队友马夏尔怒赞

穆帅走后，博格巴重获新生，状态爆棚的他获得了队友马夏尔的怒赞。

马夏尔表示，博格巴在穆帅走后又获得了呼吸的自由，现在的他已经成为了球场上的领军人物之一。

本赛季初，博格巴似乎距离出走红魔之差一点点距离了。他在穆帅手下一直未得重用，而两人的关系也十分紧张。法国人成了冷板凳常客，而重金转会的流言也是满天飞。不过索尔斯克亚的到来让博格巴及其他的很多队员重获新生，这其中也包括马夏尔。状态大好的他刚刚与俱乐部签订了新合同，而他也相信，在更少束缚的体系下，队伍中关键的球员们的状态都有所回升，在比赛中也会越来越多产。

在接受《天空体育》采访时，马夏尔这样评价自己的同胞博格巴：“我们都知道博格巴有怎样的天赋，豹永远都是豹。现在他有足够的自由来踢足球了，我觉得现在场上的才是真正的博格巴，让我们期待他能继续这样的表现。”

“他是球队的领袖，说实话，他在更衣室里说的话比在场上更多。无论是技术上还是聊天上，他都是双重领袖。我希望他能带领我们走得更远。”

博格巴在中场的表现和马夏尔在外围的进攻帮助曼联在过去10场比赛中维持不败。

“我觉得现在我们距离前四并不远，所以只要继续保持就好，能赢多少比赛赢多少，这样我们才能保证在赛季末获得一个欧冠席位，”马夏尔继续说道。这位23岁的球星正在曼联度过自己的第四个赛季，不久之前更是与俱乐部续约到了2024年。“所有球员的理想都是一样的，我也是希望自己能够赢下尽可能多的各类冠军，同时，能够一直进步，一直成长，不断让自己更专业也是很重要的。”

“我觉得在曼联的经历对我个人和专业都是非常有帮助的，这是很美好的时光，我从中学到了很多东西，也希望我能在未来的几年中持续进步。”

“从我到这里的第一个赛季以来，球迷和我之间的关系就很特别，而它也很幸运地维持到了现在。我希望这样的关系能在将来一直维持下去，也让我们一起期待曼联能够赢得更多的冠军。”

接下来，马夏尔期盼自己能在索帅的带领下打入更多进球。“索帅是一位非常棒的教练，他知道如何激发球员的最好状态，而且讲得很清楚，所以当我们上场比赛时，我们都很清楚自己的职责，也清楚自己必须做的事，”马夏尔说道。“他给了我很多建议，能从一位顶级球员那里得到建议是非常好的，但有时候，在赛场上，你要凭经验做出自己的反应，想方设法终结比赛。”

“我们自己经常开玩笑，因为我认为终结比赛对我来说是自然而然的事。从很小的时候我就开始踢球了，当时就已经是前锋了。”

“我们的笑点是我错过了很多训练，在比赛中也一样。我可能只能在比赛时得到一次机会，然后我就会抓住它。”