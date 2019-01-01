博格巴：曼联对我意味着什么？在这不存在不可能

这位世界杯冠军仍然与离开老特拉福德联系在一起，但是他表达了红魔对他来说是多么的特别。

保罗·博格巴仍然认为他在曼联的未来仍是一个问号，但是在讨论俱乐部对他的意义时，他并没有表现出任何想要转会的迹象。

整个夏天，这位世界杯冠军中场球员在老特拉福德都在引发转会传闻。

这些都是他自己引起的，这位法国国脚承认，在英超联赛打了三个赛季之后，他可能想离开英格兰重新开始。

然而，曼联仍然在博格巴心中占据着特殊的位置，这使他很难离开。

他在阿迪达斯的一部名为Fabric of Football: Belief的纪录片中说道：“当你穿上这件球衣，你就知道一切皆有可能。”

“我们从不放弃。一切都没有改变，即使在我离开和后来才回来的时候，这是同样的俱乐部，同样的心态，同样的文化。”

“曼彻斯特意味着信念，曼彻斯特意味着可能。

“不可能在这里根本不存在。”

这些言论与这位26岁的球员在今年夏初亚洲宣传之旅时的言论形成了鲜明对比。

当被问及是否会离开曼联时，他说：“我还在思考。”

“我在曼彻斯特呆了三年，一直过得很好——有好的时候也有不好的时候，就像每个人一样，就像其他地方一样。”

“在这个赛季和发生的一切之后，成就了我最好的赛季……这可能是在其他地方接受新挑战的好时机。”

索尔斯克亚已经尽了最大的努力来遏制围绕博格巴的猜测。

曼联主教练坚持认为，在2016年夏天以8900万英镑(1.07亿美元)的价格被收购的这名球员仍然完全忠于红魔。

他暗示法国人可以在2019- 2020赛季担任队长，虽然穆里尼奥之前已经撤掉了这名中场的副队长职务。

关于博格巴离开曼联的传言似乎还将持续一段时间，尽管英超俱乐部的转会窗口已经关闭，但西班牙的俱乐部仍然可以转会，而皇家马德里仍然与博格巴离开老特拉福德联系在一起。