博格巴晒萨拉赫合照 评论区却炸了

博格巴今天在推特上晒出自己与利物浦球星萨拉赫的合照，引起了网友的激烈讨论。

今天，曼联球星博格巴在推特上晒出与利物浦球星萨拉赫的合照，这引起了球迷们激烈的讨论。

曼联和利物浦这对英超死敌在场上从来都是互相看不惯的，动作大下脚狠是双红会的标配，在弗格森时代，人们甚至不可能看到球员们在场外见面、相谈甚欢的场景出现。

不过，随着时代的改变，这一情况也逐渐有所改善。今天，博格巴就在推特上晒出与萨拉赫的合照，并配文：“偶遇埃及国王！”

当然，这样的行为引来了许多球迷的讨论，有人表示：“曾经有一段时光，曼联球员永远也不会和利物浦球员同框，时代变了。”

也有球迷表示“难以想象罗伊-基恩看到这张照片会是什么样的表情”。

更有阴谋论者认为穆里尼奥下课正是因为输给利物浦，难怪博格巴见到萨拉赫那么开心。

不过，也有很多开明的球迷认为时代变了，球员不再是俱乐部仇恨的棋子，一位球迷说道：“拍个照怎么了？和同行合影也不行？归根到底两人的身份都只是足球运动员。”

另一位球迷则表示：“博格巴又不是英格兰人，有什么问题？那种连合照不行的时代就应该过去。”

本赛季，利物浦表现出色，曼联的成绩则在穆里尼奥下课后有很大的改善。在赛季上半程的双红会中，利物浦压倒性地击败了穆氏曼联，这是葡萄牙狂人下课的导火索。