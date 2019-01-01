博格巴推出手腕绑带行动对抗种族歧视的无知

法国人是今年遭受种族歧视的球员之一，他决定在这个问题上表明自己的立场。

曼联中场球员保罗·博格巴希望通过发起一项新的反种族主义行动，来对抗足球场上持续不断的“无知”现象。

在周四4:1战胜纽卡斯尔联队之前，博格巴要求他的曼联队友戴上黑白相间的腕带，上面写着“对种族主义说不”和“我们是一家人”。

受到同胞亨利在2005年发起的一场类似运动的启发，博格巴没有坐等足球最高管理机构介入，而是自己行动。

“这是我的主意，”当被问及腕带时，他说。“我一直在考虑这样做，但我不想通过欧足联或国际足联。我自己来做。”

“我认为我们有机会去拥有在足球和电视上展示一些事情的力量。人们看到它，所以我认为这将使人们理解一些事情。”

“我认为这是因为无知。无知之类的原因，只是为了让人们知道你们是一体的。我们是一体的。”

“我记得我年轻的时候说过‘站起来，说出来’。这让我想起了那件事。”

在曼联1-1战平狼队的比赛中，博格巴错过了一个点球后遭遇了种族歧视，这是近几个月来备受关注的事件之一。

杰西·林加德和弗雷德也被指在本月的曼彻斯特德比中成为目标，而切尔西的安东尼奥·鲁迪格在上周对阵热刺时也有类似的经历。

博格巴说:“很多联赛的很多球员——不仅是英超联赛，还有意大利、西班牙和世界各地——都受到过种族歧视，我们经常听到这样的说法。”

“我不想当总统，我不想当政客。我们只是足球运动员，我们想要享受这一切。球迷们需要享受前来看球的乐趣，仅此而已。”

“这是为了表明我们反对那样做。我不想去采访，但我知道这会让人们交谈。我的队友们，我们做到了。弗雷德，安德里亚斯，我是说每个人，我们都反对种族歧视。”

“我们只是为了足球，享受足球。我们做我们喜欢做的事。我们给球迷带来欢乐，给每个人，给所有的观众，这就是我们想在球场上看到的。我们每周都听到一些事情。”

“我们在很多体育场里一次又一次地看到它。这只是为了表示对所有球员的支持——不管是黑人、白人、中国人还是其他什么人——只是为了表示对每个人的尊重。”