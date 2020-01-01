博格巴：感染新冠让身体异常虚弱 我是一位团队型球员

这位法国国脚揭露了新冠感染对他的严重影响，并表示球队的利益高于一切，自己是一位重视团队的球员。

曼联球星保罗·博格巴承认，他在新型冠状病毒感染后花了“很长时间”才彻底恢复身体，他甚至表示自己在本赛季参加的首场比赛中甚至感到无法奔跑与冲刺。

博格巴在8月27日被诊断出感染了新冠，这迫使他被迫离开了法国国家队。

法国人最终被隔离了10天，然后回到了曼联的全面训练中，并在9月19日与水晶宫的英超揭幕战中进入了索尔斯克亚的首发大名单中。

其他球队

这位27岁的球员在这场红魔1-3的失利的比赛中表现挣扎，这标志着这位上赛季在球队取得联赛第三名的过程中发挥了重要作用的球员，在新冠的影响下开启了一个状态低迷的开端。

在此之后，博格巴的状态每况愈下，甚至在对阵阿森纳的关键比赛中因禁区内绊倒贝莱林而送点，导致红魔0-1输掉了这场关键战。而后今夏从阿贾克斯加盟而来的范德贝克一度取代了他的首发位置。

范德贝克、布鲁诺·费尔南德斯和弗雷德在最近几周的比赛中组成了红魔嗯中场搭档，不过博格巴在周六晚上曼联客场挑战西汉姆联的比赛中回到了首发阵容中。

博格巴在下半场打进一球，帮助索尔斯克亚的球队在伦敦球场以3比1取胜。而根据他的透露，在新型冠状病毒检测呈阳性后，他恢复健康的时间远远没有达到预期，这最终影响了他的发挥。

“这很奇怪，很难解释，因为你不会明白。即使在训练中，我也会对教练说我感觉很奇怪。这并不是真的我，”法国国脚告诉曼联官方网站。“我很快就会感觉到疲惫，很快就会上气不接下气。本赛季的第一场比赛，我几乎跑不动，其实我已经很努力了。”

“我和教练谈过了，‘我会首发，让我们看看，’但我当时实际上有些上气不接下气，我花了很长时间才恢复健康，恢复到良好的身体状态。”

当被问及在与铁锤队的比赛中上场90分钟感觉如何时，博格巴回答说:“太棒了。显然，踢球的感觉很好。其他小伙子们也踢得很好。”

“我不得不承认当时我的身体还没有准备好，当时我还感到有些虚弱。你知道的，首发踢满90分钟和替补登场是完全不一样的，这差别太大了。我也在寻找自己的节奏。”

“我今天的感觉好多了，我觉得我可以再次上场比赛，控制比赛的节奏。这就是我喜欢的，这也是我热爱的事情。这就是我认为对球队有好处的地方，我是一位把球队看得高于一切的球员。”

“你知道，只要球队赢了，那是最重要的。我发现球队的状态很好，我们想要赢下比赛。这就是我来曼联的原因，也是我想在这里取得成功的原因。”

这位红魔的组织核心补充了他本赛季的第一个英超进球:“当时我们并不太确定亨德森的传球出界了没有，但是我们依旧选择了继续发动进攻，我只是尽力去争取，我看到布鲁诺·费尔南德斯拿球，我就自由向前跟上了。我在上半场的时候曾尝试过一次射门，但并没有打进，下半场我第二次尝试之后球就进了，我为此很满意。”

进球让我更加自信了。如今我感觉我的身体状态也很出色。能够从伤病中恢复回归球队本身就是一件很棒的事情，如今我在比赛中帮助球队打进扳平比分的进球，这让我感到非常高兴，这对球队也十分重要。”

“进球让我感到更自信，我感觉自己身体状态也更棒了。你知道，从伤病中回到球队本身就是一件很好的事情，如今我在比赛中帮助球队打进扳平比分的进球，这对球队来说非常重要，我对此感到非常高兴。”