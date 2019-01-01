博格巴愚蠢的红牌让曼联处于欧冠淘汰的边缘

这位赢得世界杯的中场球员在红魔0:2输给巴黎圣日耳曼的比赛的最后时刻被红牌罚下，从而可能打破球队的欧洲梦。

博格巴在输给巴黎圣日耳曼的欧洲冠军联赛比赛中的行为被指“愚蠢”，因为他在比赛最后阶段吃到了一张“极具破坏性”的红牌。

因斯对这位赢得世界杯的中场球员感到失望，在0:2输给大巴黎的比赛中被红牌罚下，这让球队的欧洲梦悬而不决。

索尔斯克亚所带领的球队在八分之一第二回合的比赛中还有一座山要爬，他们将在3月6日客场挑战王子公园球场，但届时不会带上这位法国巨星。

因斯认为博格巴可能已经让曼联失去了竞争的机会。他在与巴黎圣日耳曼第一回合比赛中表现不佳，之后又对阿尔维斯发起了一次鲁莽的挑战，这意味着他的2018-19欧冠赛季可能已经结束了。

前红魔中场告诉帕迪·鲍尔:“保罗·博格巴在与巴黎圣日耳曼的比赛中真的让自己失望了。”

“当他赢得了球迷的心，他做了所有你期待顶级球员应该做的事情，然后他去做了那件事。”

“我知道这是因为他对比赛感到失望，但也因为马尔基尼奥斯对他来说太温和了，他才采取了一些动作。”

“他得到的第一张黄牌纯粹是一时冲动，而第二张黄牌无论如何都应该是一张红牌。”

“我想说，其他球队也会注意到这一点，因为他们现在知道了如何让博格巴退出比赛。”

“就这样，他被排除在了第二回合的比赛之外。这是愚蠢的行为。他是奥莱的非常重要的球员，在接下来的比赛中失去他真的让人非常失望。”

25岁的博格巴，将不会在曼联返回巴黎的比赛中出场，但还是有很多重要的比赛都在临近，他可以在其他赛场上证明自己的价值。

索尔斯克亚的球队在他们的临时教练的带领下遭遇了第一次挫折，但接下去他们将在周一足总杯第五轮对阵切尔西。

然后他们将在下一场英超联赛中迎接利物浦的挑战。这场比赛将为他们提供了一个巩固前四的机会，并给他们的主要竞争对手的夺冠挑战带来沉重打击。