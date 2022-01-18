博格巴已经恢复训练 但他能解决曼联现在的问题吗？

过去的曼联会在周六晚上2-0击败维拉，带着3分离开维拉公园。

然而，这不是过去的曼联，可悲的是，现在的曼联被各种问题所困扰，无论主教练是谁，这些问题始终存在。

临时主帅朗尼克承认，事后看来，也许他应该改踢三中卫，让球队在对阵阿斯顿维拉时有更稳定的防守，因为杰拉德的球队在下半场占据了主导地位，取得了一场当之无愧的2-2平局。

然而，朗尼克的战术布置并不是曼联唯一的问题。

精神上的脆弱和熟悉的中场问题导致了红魔在竞争英超前四的过程中又丢了宝贵的两分。

让我们先从中场问题开始。在不到两周的时间里，冬季转会窗口就将关闭，就目前的情况来看，曼联还没有接近签下任何人。

俱乐部对冬窗的立场仍然不变：这是一个很难完成交易的时间段，他们只会为那些在赛季中途由于某种原因突然进入市场的夏季目标采取行动。

历史显然已经证明，冬季签约可以对球队产生变革性影响。

曼联只需要回想起2020年1月引进布鲁诺-费尔南德斯，就可以看到一个新成员在一月份来到老特拉福德后所能造成的影响。

然后也不要忘记，曼联曾在一月签下维迪奇和埃弗拉，但曼联的球迷似乎将不得不继续等待中场球员的到来。

曼联的热门绯闻对象赖斯和贝林厄姆在接下来的几周内不会转会，虽然莱比锡中场海达拉是冬窗更容易实现的选择，但曼联目前还没有正式接触对方，据知情人透露，红魔仍然不太可能在这个冬窗引援。

那么，就是博格巴了。

这位法国国脚在因大腿受伤而长期休战后又回到了训练中，并可能在下个月复出，但如果你看看曼联对阵维拉时的失球方式，他的回归不会为球队带来很大的变化。

这位28岁的球员的创造力将是曼联所需要的，但红魔在维拉客场受到惩罚是因为他们没有一个顶级的后腰球员来提供的那种强大的屏障。

在维拉公园球场，马蒂奇的速度是问题，弗雷德的站位也是问题。弗雷德在球场上前插得太上，这帮助创造了B费的第二个进球，但也导致了曼联最后被维拉扳平。

本赛季，中场的控制力不足已经让曼联无数次失望。

虽然杰拉德有库蒂尼奥可以替补登场改变比赛，但朗尼克并没有办法引进一个令人兴奋的、属于他自己的一月签约。

尽管承认在冬窗买人有困难，但朗尼克已经把中场指定为一个需要补强的位置，但是，除非俱乐部高层在未来几周内改变主意，否则他将不得不坚持用同样的阵容，直到赛季结束。

因此，他将不得不充分利用他手中所拥有的资源，这意味着他必须解决现在阻碍曼联的心理问题。

索尔斯克亚在执教时承认，有时球员一有麻烦就会惊慌失措，并因此无法看清比赛。

朗尼克不同意这样的说法，但很明显，当情况变得艰难时，球队没有足够的冷静和经验来应对。

被维拉逼平令人很难接受，因为这是曼联在朗尼克短暂任期内最好的一次表现，但很明显，当情况变得艰难时，球员们缺乏信心。

现在的责任是主教练要利用他的激励技巧，来恢复球员的自信和精神上的韧性，因为他的老板不会从冬季转会窗寻找解决方案。

而博格巴的回归也不太可能提供任何解决方案。