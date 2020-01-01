博格巴已成多余？佩蒂特：B费完美替代了他的作用

前阿森纳和法国球星佩蒂特赞扬了红魔新护身符的发挥，并把矛头指向了自己的同胞。

曼联1月份以5500万欧元的价格从葡萄味体育签下了布鲁诺·费尔南德斯，而他也没有辜负主帅索尔斯克亚对他的厚望，几乎完美替代了博格巴在球场上的领导作用。曾效力于切尔西和阿森纳的法国传奇埃曼努埃尔·佩蒂特表示，自己非常期待看到这两人在老特拉福德一起踢球。

B费的到来给曼联带来了令人难以置信的转变，自一月加盟以来，他已经在自己的前九场比赛中贡献了3个进球和4次助攻，帮助红魔回归了正轨。

从球队上半赛季的情况来看，所有人都认为索尔斯克亚本赛季不可能带领球队重回欧冠，但现在，他们距离第四名的切尔西只差3分，而在过去4场英超比赛中，他们则拿到了10个积分。

其他球队

截至目前，曼联已经赢得了一波11场不败，与此同时，他们的丢球也只有2粒，还闯入了欧联杯与足总杯的下一轮淘汰赛。

在2019- 2020赛季的大部分时间里，博格巴都只能因伤枯坐看台，而在今夏转会市场重新开放之后，他可能会寻求离开俱乐部的机会。

自2016年从尤文图斯回到梦剧场之后，这位世界杯冠军的表现并没有对得起红魔为他支付的1.05亿欧元。而佩蒂特相信，B费正在替代自己同胞在曼联的位置与责任。

然而，尽管近期博格巴遇到了麻烦，但这位法国中场仍然希望在不久的将来看到这对搭档为曼联效力，他告诉《镜报》:“费尔南德斯带来了巨大的影响。”

“从他过去两个月的表现来看，他是一月转会期最划算的一笔买卖，他给曼联带来了如此巨大的改变，他的发挥就好像自己已经在红魔踢了6年。”

“他改变了更衣室的心态。对于一个球员来说，在赛季中期加盟而来是很难做到这一点的。”

“保罗·博格巴本来是要在曼联起到这种作用的，这是他在球场上应该做的事情。尽管如此，我依旧很期待看到他们在球场上并肩作战，我想看看这是否可行，尽管我很确定这是可行的。”