博格巴寄语曼联年轻人：希望他们有一天能接替我

周日在老特拉福德对阵埃弗顿的比赛将是红魔连续4000场至少有一名学院毕业生的比赛。

保罗·博格巴表示，曼联的年轻球员必须充分利用他们在一线队的机会，因为他们为“可能是历史上最大的俱乐部”效力。

周日在老特拉福德对阵埃弗顿的英超联赛将是红魔连续4000场至少有一名学院毕业生进入比赛日的比赛。

这可以追溯到1937年，现任主教练索尔斯克亚一直致力于让年轻球员进入一线队。

在周四欧联杯4-0击败阿尔克马尔的比赛中，有9名球员来自曼联青训营。

博格巴16岁就加盟了曼联，他现在鼓励索尔斯克亚的年轻球员不要把他们的机会当成理所当然。

“我对很多在一线队的年轻球员说过：‘伙计们，你们不知道自己有多幸运。’不幸的是，我们有很多受伤的球员，这对年轻球员来说是一个很大的机会。”

“他们有机会做得更好，并留在那里。所以，我对他们说：‘抓住这个运气，抓住这个机会，因为在其他球员恢复健康之前，这很重要。你永远不知道，可能会有一个受伤的球员，一个年轻的球员上场，踢了一场出色的比赛，他们会留在一队直到他们的职业生涯结束。”

“所以，我告诉他们：‘伙计们，做好准备，抓住机会。’如果他们有能力留在一线队，为什么不抓住机会好好享受呢?”

“梅森（格林伍德），从我第一次看到他的训练开始，还有布兰迪（布兰登·威廉姆斯）、吉米（詹姆斯·加纳）、安赫尔(戈麦斯)、钟塔西和所有的球员。还有阿克塞尔（图安泽贝），虽然我不认为他是一个年轻人，但对我来说，他已经在一队待了很长时间了，蒂莫（福苏-门萨）也是，但是年轻的球员，他们有能力，他们有一切条件进入一队。”

“他们一直在比赛，有一些时间，当他们在球场上努力工作的时候，他们应该享受比赛。梅森正在进球，而布兰迪已经踢了六个月的比赛了。这是关于俱乐部的宗旨和教练的要求。”

博格巴仍然被认为有可能离开曼联，他说：“我认为，我希望我能帮助他们。这是世界上最大的俱乐部之一，也许是历史上最大的俱乐部之一，他们有机会加入这个俱乐部。所以我对他们说：‘抓住机会，去踢吧，你还年轻，你有实力，你没什么可害怕的。’”

“我希望当我在球场内外的时候，我能给他们一个好的榜样，尽管我不认为自己老了，但我希望年轻球员有一天会来接替我的位置（当我结束比赛的时候）。就是这样，我不会永远踢下去。”

“我们都在场上尽了自己最大的努力，我希望这些年轻球员能成为俱乐部的传奇。他们必须享受这一切，真正珍惜在这里的机会。”

博格巴承认，作为一名青少年在2009年加盟俱乐部是一次令人生畏的经历，当时的主教练是亚历克斯·弗格森。

他说：“当我来到这里的时候，一切都感觉好大！训练场很大，所有的球员都很大，场地很大，一切都很大，我一直睁着眼睛。然后我第一次穿上球衣，我说：‘哇，我来到了曼联。’我简直不敢相信。”

“当我开始在一队训练的时候，我才17岁，我记得维迪奇在那里，朴智星在那里，我触碰了维迪奇，我看到他是多么的强壮！我知道我必须努力工作才能进入一队。”

“作为一个16岁的孩子来到这里，看到这么多重要的东西，看到这么多顶级球员和顶级教练，这是一次非常棒的经历。能和他们一起坐在训练场上，我的梦想成真了。”