博格巴哥哥：最好的博格巴能够补强皇马的实力

这位法国球星的兄弟认为，如果世界杯冠军认为转会是正确的，那么他就将离开红魔加盟白衣军团。

据保罗·博格巴的哥哥说，如果博格巴从曼联转会到皇马，将会增强皇马的实力。

齐达内希望签下法国队球星博格巴，而据报道，加雷斯·贝尔即将转会中超江苏苏宁，据称对博格巴的收购迫在眉睫。

此前，马德里在国际冠军杯上耻辱地以3-7输给同城死敌马德里竞技。

博格巴在老特拉福德的未来一直受到质疑，因为他的经纪人米诺·拉伊奥拉曾证实26岁的博格巴“愿意”去就转会进行谈判。

而他的哥哥马蒂亚斯(Mathias)则认为转会到西甲豪门对双方都有意义。

“我觉得我的兄弟可以帮助任何球队。”马蒂亚斯说。

“如果他为皇马效力，他将能帮助皇马。”

“我总是希望我的弟弟得到最好的。如果他觉得皇家马德里是他最好的俱乐部，他就会来。”

28岁的几内亚国脚马蒂亚斯在周末完成了自己的西班牙球队的转会，在法国的巡回赛中效力一段时间后，他签约了西班牙第四级联赛的一支球队。

然而，博格巴的哥哥说：“我来到西班牙是因为我想成为一名球员，这与我弟弟转会的可能性无关。”

“我们对谣言无能为力。”

上周末，英国媒体的最新报道显示，一旦贝尔离开西班牙首都的消息得到证实，白衣军团可能将出价1.5亿英镑(合1.66亿欧元/ 1.85亿美元)，争夺2018年世界杯冠军。

贝尔从伯纳乌离开将为皇马的工资账单腾出空间，从而使得皇马的官员能够以创纪录的价格买下博格巴。

据报道，这笔交易的金额将超过巴塞罗那在2018年1月向利物浦支付的1.45亿英镑(合1.61亿欧元/ 1.79亿美元)收购菲利普•库蒂尼奥的金额，而曼联则将在3年前为博格巴效力向尤文图斯支付的8900万英镑(合9900万欧元/ 1.1亿美元)的基础上获得可观利润。

如果博格巴抵达马德里，他将成为俱乐部今年夏天签下的第六名大牌球员，此前已经加盟的有伊甸·阿扎尔、卢卡·约维奇、罗德里戈、弗兰·门迪和埃德尔·米利唐。