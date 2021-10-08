博格巴合约即将到期 暗示可能回尤文

这位法国球星承认他仍然和他在尤文的一些前队友保持联系

博格巴暗示他可能会回到尤文图斯，因为他在曼联的未来仍不确定。

在2016年以8900万英镑的价格离开尤文后，博格巴再次回到老特拉福德，如今他已在青训球队曼联待了五年。

这位28岁的球员在都灵的时候成为了欧洲顶尖的中场球员之一，但在红魔他的表现并不稳定，现在他已经进入了合同的最后一年，关于他未来的猜测越来越多。

博格巴目前正在法国国家队踢球，今天凌晨，高卢雄鸡刚刚在欧国联半决赛3-2击败比利时，他们将在决赛迎战西班牙。

本场比赛在尤文图斯的安联球场进行，被问到是否可能回尤文时，博格巴说道：“我一直和尤文图斯的前队友沟通，夸德拉多、迪巴拉等等，现在我是一名曼联球员，我合同还有一年，之后我们再看。”

“我想要在曼联度过一个成功的赛季，然后再看看情况如何。”

被问到在都灵感觉如何时，博格巴回答：“当然很好了！”

博格巴的经纪人拉伊奥拉最近才表示这名球员可能回尤文，他当时说道：“博格巴的合同将在明年6月到期，所以我们会和曼联谈谈，看看会发生什么。”

“都灵仍在博格巴心中，他有可能回尤文图斯，但这也取决于尤文图斯的态度。”