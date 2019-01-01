博格巴发帖宣布好消息：石膏拿下 接近复出

这名26岁的球员在没有脚腕石膏的情况下迈出了他的第一步，他可能会在本月晚些时候复出。

在本周，保罗·博格巴脚踝上的护具已经被取下，目前他正在复出的路上。

博格巴上一次代表红魔出场是在9月底1-1战平阿森纳的比赛中，此后他因为脚伤错过了8场比赛。他还错过了两场法国队的比赛，这周他将在主场观看德尚的球员们对阵摩尔多瓦和阿尔巴尼亚的比赛。

尽管博格巴缺席了比赛，但索尔斯克亚的球队最近有所反弹，在最近的六场比赛中赢得了五场。

尽管曼联队长阿什利·扬最近表示，球队没有博格巴也能应付得来，但博格巴周一在社交媒体上发布的帖子将给他的队友和球迷带来鼓舞。

这名26岁的球员在Instagram上发布了一段视频，视频中他的石膏被拿下，另一张照片中他在没有石膏的情况下走出第一步，并配文“享受那一刻”。

尽管这一消息是个好消息，这位中场上周承认他还需要两周的治疗才能回到赛场。

“这是最糟糕的。”他本月早些时候告诉RMC体育：“在那之后，看着我的队友们去训练或者上场对我来说很艰难。你在室内训练，你想回来帮助你的球队，但当你受伤时，（心理上）并不容易。最重要的是痊愈。在此之后，我还有两周的康复期。”

同时，主帅索尔斯克亚期待他的明星球员回来，他说他希望在国际比赛日后能尽快得到他。

“博格巴自己说过。他很快就会取下石膏。他会在国际比赛日期间努力训练，希望他能回来。”索尔斯克亚说。

曼联将在11月24日的英超联赛中对阵谢菲尔德联。索尔斯克亚的球队目前在积分榜上排名第七，比他们的下一个对手落后一分。