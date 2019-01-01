博格巴入选PFA最佳阵容惹争议：他进不了曼城队

英格兰职业足球运动员协会PFA公布了年度最佳阵容，曼城和利物浦共有10名球员入选，曼联中场博格巴的入选引发争议，前曼联一线队教练穆伦斯丁表示，法国人甚至无法进入瓜迪奥拉的球队。

北京时间4月26日，英格兰职业足球运动员协会PFA在当地时间周四公布了年度最佳阵容。曼城和利物浦共有10名球员入选，曼联中场博格巴也进入了最佳阵容，然而法国人的入选却引起了巨大争议。

PFA年度最佳阵容包括：埃德森、阿诺德、范迪克、拉波尔特、罗伯逊、博格巴、费尔南迪尼奥、贝尔纳多-席尔瓦、斯特林、阿奎罗、马内。

尽管博格巴本赛季打入13粒进球，有9次助攻，但他的入选却让外界颇为诧异。曼联在最近遭遇3连败，过去9场比赛输掉7场，这和博格巴的低迷有着密切关系。而曼联目前位居积分榜第六位，参加明年欧冠的希望都非常渺茫。不少评论人士称，切尔西的阿扎尔或者热刺的埃里克森更有资格入选。

前曼联一线队教练穆伦斯丁在采访中表示：“我知道博格巴入选了PFA最佳阵容，但是他可能都无法进入瓜迪奥拉的一线队首发。”

“曼城曾拥有亚亚图雷，他也是一名有出色能力的中场球员，然而他仍然无法满足曼城在瓜迪奥拉麾下的战术体系。他们要求在丢失球权后立即反抢，对控球有强烈的欲望。这都是博格巴所欠缺的，尽管他有速度，但是他并不会主动抢回球权。瓜迪奥拉不会希望队内球员有这样懒散的球风的。”