博格巴伤退国家队 阿森纳中场贡多齐替代入选

这位曼联明星球员在南安普敦的比赛遭遇了撞伤，因此将错过对阵阿尔巴尼亚和安道尔的欧洲杯预选赛。

阿森纳的马泰奥·贡多齐被召入迪迪埃·德尚最新的法国队阵容，取代因脚踝受伤而缺席的曼联中场球员保罗·博格巴。

红魔头号球星将错过即将到来的欧洲杯预选赛对阵阿尔巴尼亚和安道尔的比赛，贡多齐首次入选高卢雄鸡。

博格巴已经成为索尔斯克亚在赛季初曼联首发阵容中的一员，他在战胜切尔西、战平南安普顿和狼队的比赛中首发出场，同时也在主场1-2负于水晶宫的比赛中首发。

贡多齐在赛季初期对阿森纳同样重要，他最近在2-2战平热刺的比赛中的表现得到了专家和支持者的广泛赞扬。

博格巴在脚踝扭伤后，本周末一瘸一拐地离开了圣玛丽球场，1-1的平局使得曼联失去了更多宝贵的英超积分。

目前还不清楚他是否会在国际比赛日之后复出，红魔将于9月14日在老特拉福德迎战莱斯特城。

博格巴将是法国队的一个重大损失，因为法国队正试图在2020年欧洲杯预选赛H组中阻止土耳其和冰岛出线。

德尚的球队在四场比赛后以净胜球的优势位居榜首，他们的记录是三胜一负。

贡多齐加入了马图伊迪，托利索，恩宗齐，西索科的行列，可能会在阿尔巴尼亚周六抵达法兰西体育场的比赛中上演他的处子秀。

法国是明年赢得欧洲杯的热门球队之一，他们于2018年第二次捧起了世界杯。

在最近一轮的国际比赛之后，贡多齐将回到酋长球场，开始准备前往沃特福德的英超之旅。

在新赛季前四场比赛之后，阿森纳在英超联赛中排名第五，已经落后领头羊和欧洲冠军利物浦5分。