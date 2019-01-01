博格巴仍在等皇马 哥哥：想转会但不想学内少

博格巴的兄长相信，法国球星仍有可能在转会窗关闭前转会前往西班牙首都，但他同时强调了弟弟的职业素养。

尽管整个夏天绯闻缠身，但世界杯冠军得主仍专注于与曼联一起备战新赛季。并且在英超新赛季首轮比赛中，分别为拉什福德和詹姆斯贡献助攻，帮助球队4-0大胜切尔西。

不过上赛季尾声，博格巴就曾表态希望寻求新的挑战。虽然英超已经无法进行引援，欧洲联赛的转会窗最迟要到9月2日才关闭，博格巴还是有机会离开老特拉福德。

保罗-博格巴的马蒂亚斯-博格巴哥哥在接受El Chiringuito采访时表示，皇马主席佛罗伦迪诺一直在坚持最初的引援目标，而自己的兄弟也十分渴望参加欧冠联赛。

马蒂亚斯-博格巴说道：“他们一直在想我的兄弟，我认为他们还需要一名中场。当然，弗洛伦蒂诺能够得到他，生活中没什么是不可能的。”

“我不认为他价值2亿，但现在足球世界行情如此。曼联可能会要价很高，但也不会是2个亿。”

“目前的情况很微妙，但球员有自己的目标。如果你必须离开，那么好，就这样。”

“我不能向你保证他会留在曼联。我们都知道他希望转会，但他不应该受到责备。他在等待，但同时努力工作，我们会看看接下来将发生什么。”

“在足球世界中，你永远不知道会发生什么。到9月2日，一切就都清楚了。我兄弟的梦想是赢得欧冠冠军。”

“保罗永远不会像内马尔那样，他（内马尔）不是一名职业球员，但我兄弟是。他与俱乐部有合同在身，只要他还没有与另外一家俱乐部签约，他都会尽力的。”



