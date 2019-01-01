博格巴为何缺席迪拜行？受伤治疗稍后汇合

这名法国中场错过了周六对阵雷丁的足总杯比赛，但并不意味着他将缺席俱乐部的迪拜之旅。

曼联证实，博格巴将在稍后与队友们在迪拜的赛季中期的训练营中会合。

博格巴没有随队出行，他是在曼联主场战胜雷丁赢得足总杯第三轮比赛的后一天乘飞机离开的。

曼联在一份声明中表示，这名法国国脚在周三战胜纽卡斯尔的比赛中受伤，目前仍在接受治疗。

声明称:“博格巴在对纽卡斯尔的比赛中受伤，目前还没有完全康复，他还在接受治疗。”

“但是他很快就会前往迪拜和曼联队友们一起为热刺的比赛做准备。”

博格巴在圣詹姆斯公园球场2:0击败纽卡斯尔的比赛中遭到来自谢尔维的严重蹬踏。

这位前利物浦和斯旺西球员的行为引起了这位世界杯冠军的愤怒反应，他不得不被队友们挡在身后以避免事态进一步恶化。

自从索尔斯克亚取代穆里尼奥之后，曼联已经赢得了所有的五场比赛，他们将在周日前往温布利挑战热刺。

博格巴在穆里尼奥离开后状态一直很好，他在12月份获得了曼联队内的月度最佳球员。

自从挪威人被任命以来，这名中场球员已经参加了所有四场联赛，并且在这些比赛参与了7粒进球。

而自从穆里尼奥离开后，关于博格巴将离开老特拉福德的传闻也冷却了下来。

然而，他却错过了足总杯第三轮对阵雷丁的比赛。昨晚的比赛上半场，依靠马塔和卢卡库的进球，红魔锁定了他们在足总杯第四轮的位置。

尽管晋级到了比赛的下一个阶段，索尔斯克亚还是在赛后对球队的表现表示了不满。