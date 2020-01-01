博格坎普：阿尔特塔需要更多时间 不坐飞机是正确决定

枪手的传奇人物满意西班牙教练的执教，但是他承认战术和人员上的调整仍然是一件必要的事。

博格坎普表示，米克尔·阿尔特塔可能需要在转会市场上寻找“不同的球员”，这将有助于填补他的阿森纳队仍然存在的“漏洞”。

去年12月，一张熟悉的面孔回到了酋长球场，枪手高层决定解雇埃梅里，邀请一名前俱乐部队长来担任球队的新任主教练。

阿尔特塔来到北伦敦的时候没有任何一线队带队经验，此前他一直在曼城担任瓜迪奥拉的助手，不过他在枪手的声誉帮助他取得了一定的优势。

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他在主帅位置上的现有表现得到了球迷、球员与俱乐部高层的认同。

尽管如此，阿森纳的成绩依旧只能算做可圈可点，阿尔特塔也承认球队的防守方面有不小的问题。

这样阿森纳传奇希望阿尔特塔能够在球队留下属于自己的印记，解决掉目前他面临的诸多问题。

博格坎普在接受《每日邮报》采访时表示:“我观看了阿尔特塔在主场的第一场比赛，当时他们2:1输给了切尔西。”

“在那场比赛中，我们清楚地看到了他的战术意图，四名前锋会就地反抢，给对手施加压力，中场球员会站在靠后的位置，但是卡恩的后防线有不小的漏洞。”

“我不知道你是否还记得萨基执教的AC米兰，阿尔特塔的战术理念和那支球队比较类似。他们拥有范巴斯滕、古利特和里杰卡尔德。在训练中，他们之间会有配合，所以球员分在球场上也会很默契。”

“我们当年的那支阿森纳也很出色，我们的球员之间也很有默契，而且当时我们的后防并没有这么大的漏洞。”

当被问及如何解决这些问题时，博格坎普补充道:“阿尔特塔正在努力，但这需要时间，也许还需要不同的球员。”

“你可以看到，阿尔特塔有属于自己的战术理念，他的目前在尝试控球体系。”

“球上的每个人都有至少三个选择，他们的传球选择更多，这要比以前好得多。”

“但这是一种不同的文化，阿尔特塔和阿森纳需要时间。你必须投入时间，就像我们对待温格一样。”

阿尔特塔已经承认，自从执掌阿森纳以来，他一直在制定自己的引援计划，预计下一个窗口，阿森纳将会再次出现一些人员上的变动。

除此之外，博格坎普还在与基翁等人的互动中谈到了诸多其他问题，比如与温格的关系，坐飞机等话题。

“我关注的唯一事情就是阿森纳给我提出的承诺，我在布鲁斯麾下踢了一年，成绩也不错。温格接手球队后，我和他坐下聊了聊，他的足球理念和我很契合，那就是踢攻势足球，将皮球控制在自己脚下，并加强在前场的创造性。”

“不坐飞机？我有一种对天空的恐惧，我不知道这种感觉从何而来，相比对飞行本身的恐惧，我觉得这更多是心理上的问题，这让我很困扰，有时候甚至会让我在客场比赛前无法入睡，因此我做出了不坐飞机的决定。”

“当然，我因此错过过一些重要比赛，但在做出这一决定后，我的职业生涯依旧很棒，我也因此卸下了心理包袱，成为了很好的球员，这是个正确决定。”